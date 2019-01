PSG: Nach Neymar-Verletzung - Thomas Tuchel sauer auf Straßburg-Trainer

Für Superstar Neymar beginnt nach seiner neuerlichen Fußverletzung ein Wettlauf mit der Zeit. Drei Wochen vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League von Paris Saint-Germain bei Manchester United ist der Einsatz des Brasilianers ungewiss. Die medizinische Abteilung diagnostizierte nach dem Pokalspiel gegen Racing Straßburg (2:0) am Mittwoch „eine Wiederkehr der schmerzhaften Verletzung am fünften Mittelfußknochen“. Die Behandlung hänge vom Verlauf der nächsten Tage ab.