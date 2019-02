PSG verliert gegen Olympique Lyon: Thomas Tuchel kassiert erste Liga-Pleite

Paris Saint-Germain hat in der französischen Ligue 1 die erste Saisonniederlage hinnehmen müssen. Die Mannschaft des deutschen Trainers Thomas Tuchel verlor ihr Auswärtsspiel gegen den Champions-League-Aspiranten Olympique Lyon trotz früher Führung mit 1:2 (1:1). Zuvor war der Spitzenklub 20 Spiele lang ohne Pleite geblieben, hatte dabei 18 Siege gefeiert. PSG trat ohne Megastar Neymar an, der wegen einer Verletzung monatelang ausfällt.

Angel di Maria hatte den angesichts von zehn Punkten Vorsprung und noch zwei zusätzlich auszutragenden Spielen wohl dennoch designierten Meister bereits in der siebten Minute in Führung geschossen. Doch anders als in den vorherigen Spielen, als PSG insgesamt 66 Tore erzielen konnte, gab das 1:0 diesmal keine Sicherheit. Lyon zeigte auf, warum mit dem einstigen Serienmeister in diesem Jahr wieder zu rechnen ist und glich durch Neuzugang Moussa Dembélé (33.) aus.