Der französische Meister Paris St. Germain hat auch das 14. Heimspiel der Saison gewonnen und ist seiner erfolgreichen Titelverteidigung einen weiteren Schritt näher gekommen. Durch das 3:0 (1:0) gegen Olympique Nimes baute das Team von Trainer Thomas Tuchel am Samstag seinen Vorsprung auf den ersten Verfolger OSC Lille auf 17 Punkte aus. Für PSG war es der 22. Sieg im 25. Saisonspiel.

Mittelfeldspieler Christopher Nkunku sorgte in der 40. Minute nach einem Traumpass von Marco Verratti für die 1:0-Führung. Die weiteren Tore für die überlegenen Pariser erzielte Kylian Mbappe in der 69. und 89. Minute. Für den 20-Jährigen waren es die Saisontreffer 21 und 22 in der Ligue 1. Der deutsche Nationalspieler Julian Draxler saß auf der Ersatzbank, kam allerdings nicht zum Einsatz.