Tuchel rastet aus: PSG-Coach wütet nach Brutalo-Fouls gegen Schiedsrichter

Ein Kantersieg, der trotzdem für Frust sorgt: Paris Saint-Germain bleibt auch ohne ihren verletzten Superstar Neymar der französischen Ligue 1 ungeschlagen. Die Mannschaft des deutschen Trainers Thomas Tuchel besiegte Stade Rennes am Sonntagabend im heimischen Prinzenpark mit 4:1 (1:1). PSG feierte den 18. Sieg im 20. Saisonspiel. Für Tuchel war der Abend aber kaum erfreulich - der Ex-BVB-Coach hatte in der Halbzeitpause eine heftige Meinungsverschiedenheit mit Schiedsrichter Karim Abed.

Was war passiert? Beim Stand von 1:1 nach den Toren von Edinson Cavani (7.) für Paris und M'Baye Niang (28.) per Hacke für Rennes hatte der Torschütze der Gäste gegen den deutschen PSG-Profi Thilo Kehrer heftig hingelangt. Niang holte Kehrer im Mittelfeld hart von den Beinen, sah von Abed aber nur die Gelbe Karte. Der Videoassistent griff sofort ein, Abed schaute sich die Szene nochmals am TV-Bildschirm an, blieb überraschend aber bei seiner Meinung.