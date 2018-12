Ex-Trainer Tuchel vor dem Derby: "Kann nicht uneingeschränkt für BVB sein"

Das Revierderby zwischen dem FC Schalke 04 und Borussia Dortmund elektrisiert nicht nur Fußball-Deutschland - auch in Paris blickt man gespannt auf das Duell der beiden Ruhrpott-Klubs am Samstag (15.30 Uhr/SPORTBUZZER-Ticker). Bei PSG tummeln sich nicht nur drei ehemalige Schalke-Stars, sondern auch Ex-BVB-Trainer Thomas Tuchel. Die Mehrheitsverhältnisse in der Kabine sind deshalb klar verteilt - was auch erklärt, warum Tuchel sich vor dem Spiel bewusst zurückhält.