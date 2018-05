Vorstellung von Trainer Thomas Tuchel bei Paris Saint-Germain steht kurz bevor

Im vergangenen Sommer lotste Al-Khelaifi Kylian Mbappé an die Seine, das erst 19 Jahre junge Stürmerjuwel wurde aber erstmal nur vom AS Monaco ausgeliehen. Im kommenden Sommer wird der junge Franzose für 180 Millionen Euro offiziell nach Paris wechseln.

Mit Kevin Trapp und Julian Draxler erwarten Tuchel in Paris auch zwei deutsche Spieler. Draxler stand in der laufenden Saison trotz gigantischer Konkurrenz bereits 41 Mal auf dem Feld und war an 14 Treffern direkt beteiligt. Trapp spielte bislang nur eine Nebenrolle, in der Liga kam der Torwart erst zu drei Einsätzen.

