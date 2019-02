Thorgan Hazard wohl in Gesprächen mit Gladbach über neuen Vertrag

An eine mögliche Meisterschaft verschwendet noch niemand einen Gedanken. Doch so ganz abwegig wäre das nicht. Denn die Spitzenteams aus Dortmund, München und Leipzig müssen allesamt noch im Borussia-Park antreten, wo es bisher ausnahmslos Heimsiege gab.

Zehn Champions-League-Spiele für Gladbach

An Spiele in der Champions League im Borussia-Park kann sich Hazard noch gut erinnern. In den Saisons 2015/2016 sowie 2016/2017 spielten die Gladbacher bereits in der Königsklasse. "Die Atmosphäre ist unglaublich. Ich erinnere mich an viele tolle Choreografien unserer Fans", sagt der 25-Jährige, der bis dato insgesamt zehn Spiele für die Fohlen in der Champions League absolvierte.