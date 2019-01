Hazard-Kracher beim Telekom Cup – Gladbach nach Sieg gegen Hertha im Finale

Borussia Mönchengladbach hat beim Telekom Cup in Düsseldorf das Traumfinale gegen den deutschen Fußballmeister Bayern München perfekt gemacht. Der Bundesliga-Dritte besiegte am Sonntag im zweiten Halbfinale des Kurzturniers mit 45-Minuten-Spielen Hertha BSC mit 1:0. Thorgan Harzard sorgte mit einem Traumtor aus 17 Metern unter die Latte für die Entscheidung zugunsten der Borussia, die in der Bundesliga-Tabelle drei Punkte hinter dem Zweiten Bayern München (36 Punkte) und neun hinter Herbstmeister Dortmund liegt.

Gladbachs Endspielgegner FC Bayern siegte im Elfmeterschießen

Bayern eröffnet am Freitag die Bundesliga-Rückrunde mit dem Gastspiel bei der TSG 1899 Hoffenheim. Gladbach muss am Samstag bei Bayer Leverkusen antreten. Für Düsseldorf geht es am Samstag nach Augsburg, für die Hertha am Sonntag zum 1. FC Nürnberg.