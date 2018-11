Wechsel nach Italien? AS Rom will Gladbach-Star Thorgan Hazard

Der italienische Top-Klub AS Rom will nach Informationen der "Gazzetta dello Sport" den Gladbach-Star Thorgan Hazard im Sommer verpflichten. Auch eine mögliche Ablösesumme steht bereits im Raum.

Thorgan Hazard spielt mit Borussia Mönchengladbach groß auf und trägt mit seinen starken Leistungen dazu bei, dass der VfL auf Platz zwei der Bundesliga steht. Dies weckt natürlich Begehrlichkeiten und so soll der italienische Topklub AS Rom Interesse an einer Verpflichtung des sprintstaken Offensivspielers haben.

Ablöse soll bei rund 30 Millionen Euro liegen

Wie das Blatt berichtet, sollen die Römer den belgischen Nationalspieler im Sommer in die Serie A holen wollen. Rom-Coach Eusebio di Francesco soll ein Fan des 25-Jährigen sein. In dem Bericht ist die Rede von einer möglichen Ablösesumme, die zwischen 25 bis 30 Millionen Euro liegen soll. Zuletzt wurde von Medien auch das Interesse von Borussia Dortmund am spielstarken Gladbacher öffentlich gemacht.

Gladbach-Star Hazard mit starker Quote in Liga und Pokal