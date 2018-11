Tickets gegen FC Bayern München sind ausverkauft

So regelmäßig, wie der FC Bayern München zu Gast in die niedersächsische Landeshauptstadt kommt, sind auch die Karten für das heiß begehrte Bundesliga-Spiel am vergriffen. Am 21. November startete der Vorverkauf für die Vereinsmitglieder, bei dem pro Mitglied nur zwei Karten für das Spiel am 15. Dezember (15.30 Uhr) erworben werden konnten. Die restlichen Karten gingen am Freitag in den freien Verkauf - insgesamt 4500.