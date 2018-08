Timm Klose oder Papy Djilobodji - Welchen Innenverteidiger holt Hannover 96?

​Beide kennen die Bundesliga

Klose ist dabei der neue Favorit. Der Vertrag des 30-Jährigen bei Norwich City läuft nur noch ein Jahr. Wenn der englische Zweitligist noch eine Ablöse kassieren will, dann muss Klose jetzt verkauft werden. Sein Marktwert liegt laut „Transfermarkt.de“ bei vier Millionen Euro. So viel wird 96 allerdings nicht zahlen wollen. Bei zwei Millionen Euro Ablöse soll das 96-Angebot liegen. Auf der Insel hat die Saison bereits begonnen, Norwich City hat aus den ersten beiden Partien nur einen Punkt geholt. Klose war in beiden Begegnungen als Innenverteidiger gesetzt. Er hat in der Bundesliga nicht nur für Wolfsburg, sondern auch für Nürnberg gekickt. Klose kennt die deutsche Liga also – wie auch Djilobodji, der für ein halbes Jahr in Bremen gespielt hat.