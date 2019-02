Timo Hildebrand über kriselnden Ex-Klub VfB Stuttgart: Zustand ist "erschreckend"

Der ehemalige Nationaltorwart Timo Hildebrand hat den Zustand seines früheren Klubs VfB Stuttgart als „erschreckend“ bezeichnet. Jeder VfB-Spieler wisse, dass es für den Tabellen-16. um den Kampf gegen den Abstieg aus der Bundesliga gehe, sagte er am Mittwoch der dpa. „Als Zuschauer erwartet man deshalb eine Reaktion. Aber der VfB ist keine Gefahr für andere Mannschaften, er tut keinem anderen Team weh. Das ist erschreckend.“ Die Elf von Trainer Markus Weinzierl brauche immer zu lange, um ein Spiel zu dominieren und eine Reaktion zu zeigen. Das sei auch am Sonntag beim 2:2 (0:1) gegen den SC Freiburg zu sehen gewesen.

Rücktritt von Guido Buchwald in Stuttgart: TV-Show Schuld an VfB-Eklat?

Der Rücktritt von Ex-Weltmeister Guido Buchwald aus dem Aufsichtsrat der Stuttgarter am Montag passe „leider zum derzeitigen Gesamtbild des VfB“, meinte Hildebrand. „Es ist schade, dass das nach außen so negativ rüberkommt. So was ist nie gut.“ Als Grund für seinen Rücktritt hatte Buchwald ein gestörtes Vertrauensverhältnis zu seinen Kollegen im Aufsichtsrat genannt. Zuletzt berichtete die Bild sogar über eine lautstarke Auseinandersetzung zwischen dem 58-Jährigen und Wilfried Porth, dem Vizevorsitzenden des Aufsichtsrats, unmittelbar nach dem Unentschieden gegen Freiburg.