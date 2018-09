Exklusiv: Timo Horn erklärt seine Treue zum 1. FC Köln - DFB-Team bleibt Thema

Kommen wir zu den Spielern mit internationalen Meriten in den unteren europäischen Ligen. Beim Namen Will Grigg klingelt es jedem Fußballfan seit der EM 2016 im Ohr. Vor dem Turnier schoss er seinen Klub Wigan Athletic aus der 3. englischen Liga in die Championship, dann die Teilnahme mit Nordirland an der Euro. Einsatzminuten gab's keine. Und in der Saison darauf den direkten Wiederabstieg. Aber egal: "Will Grigg's on Fire!" © imago