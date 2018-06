Timo Hübers exklusiv: Der Aufsteiger von Hannover 96 über seinen emotionalen Weg zum Profi

Genau. Zeitgleich wurde Daniel Stendel Profitrainer. Er hat mich angerufen. Ich kam zurück, hatte ein gutes Gefühl. Ich denke, ich wäre gegen Kaiserslautern wahrscheinlich im Kader gewesen. Dann kam der Schockmoment mit dem Kreuzbandriss. Da steht dir das große Tor offen, und dann macht dir so eine Sache einen Strich durch die Rechnung. Das hat mich auch mental stark getroffen. Ein Jahr später unter André Breitenreiter hatte ich eine gute Vorbereitung, bin dann aber im Sommer leistungsmäßig etwas zurückgefallen. Dann stand in der Rückrunde das Spiel gegen Bremen vor der Tür, und wir hatten Verletzungssorgen. Tja, und dann hatte ich mir eine Woche zuvor in der Regionalliga die erste rote Karte meiner Herren-Karriere abgeholt.

Genau. Ich habe schon gedacht, irgendwer hat was dagegen, dass ich Profi werde. Aber es ging dann schnell. Am Tag vor dem Stuttgart-Spiel, bevor wir nach Stuttgart geflogen sind, wurde mir gesagt, dass ich mich darauf vorbereiten soll. Da hatte ich richtig Herzklopfen.

Am 30. Spieltag debütierte Timo Hübers für Hannover 96 in der Bundesliga. Zuvor saß er bereits im Hinspiel gegen Werder Bremen auf der Bank der Profis. © Getty Images

In dieser Spielzeit ist Timo Hübers für die Amateur von Hannover 96 auf dem Platz. In der Regionalliga Nord gehört er mit 17 Einsätzen zu den Stammspielern. © Joachim Sielski

Timo Hübers wurde am 20. Juli 1996 in Hildesheim geboren. Bei Hildesia Diekholzen lernte der 1,90 Meter große Innenverteidiger das Fußballspielen. © Sielski-Press

Das war dann in Stuttgart. War es so, wie Sie es als Junge geträumt haben?

In Stuttgart war alles neu. Am Morgen war ich schon sehr nervös, aber das hat sich zum Glück mit dem Abpfiff gelegt. Aber danach, das Heimspiel gegen Hertha, das war Gänsehaut pur für mich. Das war der Moment, in dem ich dachte, so habe ich mir das vorgestellt. Gegen Hertha habe ich an der Südwestecke das Tor vorbereitet. Meine Kumpel, denen ich Karten besorgt hatte, saßen in W1. Ich gebe die Vorlage, schaue hoch und sehe, wie alle aufstehen und jubeln. Das war ... wow ... das war echt cool. Das für wird man Fußballer.