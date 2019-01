Bericht: Konkurrenz für den FC Bayern? Auch der BVB ist heiß auf Leipzigs Timo Werner

Und Werner selbst heizte die Wechsel-Gerüchte an. Im Dezember sagte er vor laufender Kamera: "Wenn man bei RB Leipzig spielt und in Deutschland bleiben will, kommt ja nur ein Verein infrage, wo man hinwechseln kann." Man geht davon aus, dass er damit den deutschen Rekordmeister aus München meinte. Schlecht für den BVB.

Auch wenn Bayern-Legende Stefan Effenberg Ende Dezember in seiner Kolumne bei t-online.de bezüglich Werner meinte: „Er passt zu vielen Vereinen – nicht nur zum FC Bayern. Vielleicht würde er sogar noch besser zu Borussia Dortmund passen als zu Bayern. Eine Sturmreihe mit Marco Reus, Timo Werner und Jadon Sancho? Das hätte etwas – wenn dann noch Alcácer oder Götze von der Bank kommen. Bei Bayern dagegen hätte er erst mal Lewandowski vor der Nase.“

45 Tore in zweieinhalb Bundesliga-Saisons

Das Interesse an Werner ist eine logische Folge seiner Leistungen: Der gebürtige Stuttgarter hat in der Saison 2016/17 21 Bundesliga-Tore geschossen, in der darauffolgenden Spielzeit waren es 13, aktuell steht er nach 17 Spielen schon wieder bei 11 Treffern.

Ganz günstig würde ein Transfer von Werner, der in Leipzig noch einen Vertrag bis 2020 besitzt, nicht werden. Sein Marktwert beträgt laut transfermarkt.de aktuell 65 Millionen Euro, eine Ablöse von 60 Millionen wäre wohl mindestens fällig.