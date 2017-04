Timo Werner: Frostiger Empfang beim FC Schalke 04

Es war der erwartet frostige Empfang für RB Leipzigs Timo Werner in der Veltins-Arena beim FC Schalke 04 ( hier im Liveticker ). Nach seiner Schwalbe im Hinspiel bekam Werner am Sonntagabend beim Duell gegen RB die volle Wut der S04-Anhänger zu spüren. Bei jeder Ballberührung des 21-Jährigen pfiffen die Schalke-Fans den Nationalspieler gnadenlos aus. Fangesänge wie „Timo Werner ist ein Hu***“ gehörten noch zu den schwächeren Beleidigungen gegen Werner.

Der Deutsche antwortete auf dem Platz: In der 14. Minute brachte er die Leipziger per Kopf mit 1:0 in Führung.