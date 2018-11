Timo Werner erklärt seinen Mittelfinger-Aufreger - Netzreaktionen: "#Unsympathisch!"

Was war passiert? In der 76. Minute vereitelte Salzburgs Torwart Alexander Walke nach Zuspiel von Yussuf Poulsen eine gute Chance von Werner zum möglichen 1:1. Erst wenige Minuten zuvor waren die Leipziger in Rückstand geraten. Der deutsche Torwart Walke, der auch schon für den SC Freiburg und Hansa Rostock spielte, lenkte den Ball von Werner um den Pfosten - und frustrierte so Werner, der in der Europa League erstmals in dieser Saison zum Einsatz kam.