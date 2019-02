Ralf Rangnick setzt Timo Werner Deadline: Neuer Vertrag bei RB Leipzig oder Transfer

Timo Werner und RB Leipzig – wie lange hält diese Beziehung noch? Der deutsche Nationalstürmer steht vor richtungsweisenden Wochen bei den "Roten Bullen". Schließlich läuft der Vertrag des 22 Jahre alten Torjägers (elf Treffer in 19 Saisonspielen) zum Ende der kommenden Spielzeit aus - und die RB-Verantwortlichen werden langsam ungeduldig: Trainer und Sportdirektor Ralf Rangnick hat Werner in der TV-Sendung "Wontorra – Der Fußballtalk" nun eine Deadline für eine Vertragsverlängerung gesetzt: "Wir haben ihm gesagt, dass wir uns zeitnah eine Entscheidung wünschen. Dass wir in ein letztes Vertragsjahr gehen und den Vertrag auslaufen lassen, halte ich für sehr unwahrscheinlich", so Rangnick deutlich.

Angebot von RB Leipzig: Wird Timo Werner bei diesem Angebot schwach?

Timo Werner wurde zuletzt immer wieder mit einem Transfer zum FC Bayern München in Verbindung gebracht. Nach dem Gastspiel von RB Leipzig beim FCB äußerte sich Werner über seine Zukunft vielsagend: "Wenn man in Deutschland bei RB Leipzig spielt und in Deutschland bleiben will, hat man eigentlich nur einen Verein, wo man hinwechseln kann."

Laut einem Bericht der Bild hat RB Leipzig seinem Stürmerstar ein besonderes Angebot für eine Vertragsverlängerung vorgelegt, das eine Ausstiegsklausel für insgesamt zehn festgeschriebene Vereine beinhaltet. Darunter sollen internationale Spitzenklubs wie der FC Barcelona, Real Madrid, Liverpool, Manchester City und Juventus Turin aber auch Ligakonkurrent FC Bayern München sein. Dem Bericht zufolge wäre Werner für diese Vereine dann zwar immer noch zu haben, jedoch nicht für unter 70 Millionen Euro.

Rangnick: RB Leipzig geht beim Angebot für Timo Werner an "finanzielle Grenzen"

Das Gehalt von Timo Werner soll laut dem Bericht von drei auf sechs Millionen Euro jährlich steigen. Beim TV-Talk von Jörg Wontorra nannte Rangnick zwar keine Zahlen, sagte aber, dass RB mit dem Werner-Angebot an "finanzielle Grenzen" gegangen sei. "Dass er woanders mehr verdienen kann, glaube ich auch. Aber er wird bei uns trotzdem dreimal warm essen und sich das eine oder andere leisten können", sagte der Sportdirektor. "Auch mit der Unterschrift unter den Vertrag, den wir ihm vorgelegt haben, wird er für den Rest seines Lebens ausgesorgt haben."

Wechsel von RB Leipzig zu einem anderen Klub? Keita "mahnendes Beispiel"

Rangnick machte in dem Talk zudem deutlich, dass Werner bei RB Leipzig immer auf sein Umfeld bauen kann. Als "mahnendes Beispiel" für einen Spieler, dem ein Wechsel von RB zu einem anderen Klub nicht gut getan haben, führte er Naby Keita an, der im vergangenen Sommer zum FC Liverpool wechselte. "Keita war bei uns der herausragende Spieler, doch in Liverpool tut er sich noch schwer. Er ist noch lange nicht der, der er bei uns war. Bei Timo muss auch das Drumherum passen. Das ist bei uns der Fall."

Den Fans macht Rangnick Hoffnung auf einen Werner-Verbleib: "Wir versuchen, ihn zu halten. Er weiß, dass er sehr beliebt ist in der Mannschaft, beim Trainer und bei den Fans. Er ist ein Top-Spieler und hat sich bei uns zum spannendsten Bundesliga-Stürmer entwickelt", so der aktuelle Coach und Sportdirektor.