Zweikampf der Woche: Soll Timo Werner zum BVB wechseln?

PRO: Ja, beim BVB könnte Timo Werner eine Ära prägen!

von Florian Wichert, Head of Fußball und Sport bei t-online.de

Wenn man in Deutschland bleiben will, dann gibt es nur einen Verein, zu dem man wechseln kann“, sagte Timo Werner vor einigen Wochen und meinte damit wohl den FC Bayern. Tatsächlich gibt es nur einen Verein in Deutschland, zu dem er wechseln kann, wenn er eine besondere Karriere hinlegen will. Das ist allerdings nicht Bayern, sondern Borussia Dortmund.

Der Tempofußball des BVB ist wie gemacht für Werner. Er hat mit Jadon Sancho und Marco Reus die perfekten Mitspieler und Zulieferer. Er hat mit Lucien Favre den perfekten Trainer, um sich weiterzuentwickeln. Er hat 80 000 Zuschauer und die legendäre Südtribüne im Rücken. Er kann mit dieser Mannschaft eine Ära prägen und Titel holen. Schon in Leipzig hat er 45 Tore in 81 Bundesliga-Spielen erzielt – wie hoch wird seine Quote erst beim BVB? Beim FC Bayern wäre Werner nur ein Star unter vielen – und hätte im Sturmzentrum auch noch Robert Lewandowski vor der Nase. Werner sollte sich ein Vorbild an Reus nehmen. Der sagte kürzlich: „Ich? Zu den Bayern? Nie!“ Ist Werner clever, macht er es genauso.

CONTRA: Nein, Timo Werner sollte zum FC Liverpool wechseln!

von Heiko Ostendorp, SPORTBUZZER-Fußballchef

Für die Bundesliga wäre es natürlich der nächste Nackenschlag, wenn mit Timo Werner ein weiterer Topstar ins Ausland wechseln würde – für den Nationalspieler aber wäre es genau der richtige Schritt.

Denn in Liverpool gibt es einen Trainer, der ihn längst auf dem Zettel hat – und der ihn garantiert auf das nächste Level heben würde. Jürgen Klopp hat sukzessive eine Mannschaft aufgebaut, die nicht nur in der Premier League um die Meisterschaft spielt, sondern auch in der Champions League zu den Kandidaten auf den Henkelpott zählt. Werner wäre der nächste Mosaikstein in Klopps Titelpuzzle. Mit seinem Tempo und seinen Dribblings passt er perfekt zum Powerfußball der „Reds“. Natürlich denkt sich das auch Lucien Favre in Dortmund, doch ein Transfer in die momentan beste Liga des Planeten wäre besser, will sich Werner zum Weltstar entwickeln könnte.

Der größte Fehler wäre es, würde der Stürmer zum FC Bayern wechseln, denn zu der Spielweise von Niko Kovac passt er überhaupt nicht. Dann kann er besser in Leipzig bleiben – oder eben zu Klopp auf die Insel schippern.