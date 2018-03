Nationalspieler Werner verrät: So können wir noch mehr Tore schießen!

RB Leipzigs Timo Werner rannte viel im Testspiel der deutschen Fußballnationalmannschaft am Freitag in Düsseldorf gegen die Spanier. Aber ein Tor wollte dem Stürmer beim 1:1 in der ausverkauften Esprit-Arena nicht gelingen. Nach dem Spiel sprach er in der Mixed Zone über die anstrengende Partie und verriet, was die DFB-Elf noch verbessern kann.

Sie haben versucht, Pressing zu spielen. Wie hat das geklappt?

Wenn wir einen Tick zu spät kamen, haben sich die Spanier gut herauskombiniert und sind relativ blank auf unsere Abwehrreihe zugelaufen. In der zweiten Halbzeit haben wir darauf aber sehr gut reagiert und sind tiefer angelaufen. Dann ist Spanien kaum mehr zu Torchancen gekommen. Wir wollten einfach mal was probieren. Dafür sind die Freundschaftsspiele ja da. In entscheidenden Spielen können wir so etwas ja nicht machen. Aber es ging ja jetzt nicht ganz schief.

Mit Ihrer Schnelligkeit standen Sie vorn teilweise recht allein da. Müssen Sie langsamer laufen?

(lacht) Ja. Als ich teilweise außen durch war, war das Problem, dass meist nur Thomas (Müller, d. Red.) allein in der Mitte war. Das ist dann manchmal gegen so Topmannschaften zu wenig, weil man auch Glück haben muss, dass der eine Ball auch mal getroffen wird. Aber zwei-, dreimal war es ja haarscharf. Wenn Thomas da mit dem Knie oder so drankommt, steht es 2:1. Das Ziel muss sein, mehr Personal in den Strafraum zu kriegen. Und wenn wir das schaffen, werden wir so auch viele Tore erzielen.