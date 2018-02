Tischtennis-Star Dimitrij Ovtcharov verrät: So wurde ich die Nummer eins der Welt

Anzeige

SPORTBUZZER: Dimitrij Ovtcharov, wie war der Moment, als Sie wussten, Sie sind jetzt die Nummer eins der Welt? Dimitrij Ovtcharov: Der begann ja schon vorher.

Weil Sie wussten, wenn sie beim Grand Finals im Dezember das Viertelfinale erreichen, sind sie die neue Nummer eins? Ja. Da habe ich mir schon vier Wochen vor dem Turnier Gedanken gemacht. Das war mental eine schwierige Aufgabe. Und das entscheidende Spiel dann Dramatik pur. Aber ich wusste nach meinem Sieg bei den German Open, dass ich es in der eigenen Hand habe. Und trotzdem war da die Ehrfurcht, dass es möglich ist. Das war anstrengend für den Kopf. Andere bekommen diese Chance nie.

Und als Sie es geschafft hatten? Das war eine Riesen-Freude nach dem Spiel. Da habe ich schon als Kind von geträumt.

Ihr Vater Michail war Ihr Trainer und selbst Tischtennis-Nationalspieler und sowjetischer Meister, Ihre Mutter ebenfalls Trainerin. Wie haben sie reagiert? Die waren sehr, sehr stolz. Das ist schließlich ein gemeinsamer Verdienst von uns als Familie. Die haben mich trainiert, unterstützen mich bis heute. Aber dass ich mal die Nummer eins der Welt bin, das hätten sie sicher nie gedacht.

​"ALS ICH ANFING, WAR ICH SEHR KLEIN"

Wissen Sie noch, wann Sie zum ersten Mal einen Schläger in der Hand hatten? Mit fünf glaube ich. Da ging es noch über einen Küchentisch, auf dem Bücher standen. Ich war aber auch sehr klein.

Und wie war es, von Vater und Mutter trainiert zu werden? Anfangs war es gut bei meiner Mutter. Die war geduldiger. Aber mein Vater hatte das Talent, mich so zu pushen, dass ich das selbst wollte. Und er hat mir erzählt, dass die Helden meiner Lieblings-Cartoons in ihrer Freizeit auch Tischtennis spielen. (lacht)

Jetzt stehen Sie in der Weltrangliste vor den Chinesen. Ich habe gegen so viele Chinesen gespielt, und die Dominanz war lange so erdrückend, da hätte ich nicht gedacht, dass das möglich ist. Doch dann habe ich vergangenes Jahr drei Turniere gewonnen, drei Chinesen geschlagen, darunter Fan Zhendong (den Vizeweltmeister, Anm. d. Red.), und plötzlich war der Spielfluss da, die Freude, das Glück, und ich bin immer noch besser und besser geworden, habe immer mehr an mich geglaubt.

Wie wurde Ihr Sturm an die Tischtennis-Weltspitze denn in China aufgenommen? Das wird viel mehr diskutiert als in Deutschland und Europa. Da bin ich in aller Munde.

Wie schlägt man denn jetzt die Chinesen? Man darf keine Angst haben und muss das auch mit der Körpersprache zeigen. Der Gegner spürt deine Präsenz. Und ich habe nie gezweifelt.

Als Timo Boll die Nummer eins der Welt war, wurden in China Spieler ausgebildet, die ihn imitiert haben, damit man sich besser auf ihn einstellen kann. Gibt es schon eine kleine Armee an Ovtcharov-Doubles? (lacht) Timo und ich werden schon lange genau unter die Lupe genommen. Schon seit Jahren wird mein Spielstil nachgeahmt, nehmen mich ihre Trainer ganz genau auseinander, um ihre Spieler besser zu machen. In China ist Tischtennis eben auch eine ganz andere Hausnummer. Allein die Begeisterung von Fans und Medien. Ma Long oder Fan Zhendong sind da Superstars wie im Fußball Ronaldo.

Rivalen: Ovtcharov und der chinesische Superstar Fan Zhendong. © imago

Sind Sie dort schon ein Superstar? Mich kennen schon extrem viele Leute. Wenn ich irgendwo unterwegs bin, dann sind da so viele Menschen um einen, die einen anfassen wollen. Das machen die da einfach. Dann rufen die alle „Ovtcha, Ovtcha“ und „Photo!“ Die finden das auch cool, wenn ich wie Timo oder Waldner (der schwedische Zweifach-Weltmeister Jan-Ove Waldner, Anm. d. Red.) den Chinesen Konkurrenz mache und die auch mal schlage. In China habe ich den Stellenwert wie hier ein deutscher Fußball-Nationalspieler. Und das macht mich stolz.

Wenn Sie dann zurück in Deutschland sind, fühlen Sie sich hier genügend gewürdigt? Als ich Nummer eins der Welt wurde, wurde hier schon mehr berichtet, als über alles, was ich bislang erreicht habe. Aber ich habe mich damit abgefunden, dass Tischtennis hier ohne das Fernsehen keine Popularität erreicht. Da kann ich so gut wie möglich spielen, die Nummer eins der Welt sein, aber das TV kann ich nicht beeinflussen.

​"FÜR VIELE SPIELER IST TISCHTENNIS EIN MINUSGESCHÄFT"

Aber vielleicht die Preisgelder? Da haben Sie kritisiert, dass diese für viele Spieler nicht zum Leben reichen? Ich lebe von Sponsoren und dem Verein. Und 2017 war bei mir so erfolgreich, dass ich gut verdient habe. Aber wenn ein Turnier in Japan ist, kosten Flug und Hotel mal eben 5000 Euro. Dafür muss man schon zweimal das Viertelfinale erreichen. So ist es für viele Spieler ein Minusgeschäft. Da ist der Verband zwar dran, aber da muss sich einfach mehr tun.

Der Athletensprecher des Deutschen Olympischen Sportbundes, Max Hartung, hat zuletzt die Sportförderung in Deutschland kritisiert, gesagt, dass Sportler in anderen Ländern mindestens zehnmal so viel verdienen, und eine Verdreifachung der finanziellen Unterstützung gefordert. Sehen Sie das ähnlich? Wenn man - wie ich jahrelang in Düsseldorf - eine Wohnung mit drei Zimmern und ein Auto braucht, dann reicht es auch mal nicht. Vor allem ohne Sporthilfe oder Bundeswehr. Das mag in Sportarten wie Fußball, Tennis oder Golf anders sein. Und uns Tischtennis-Nationalspielern geht es ja auch noch gut. Da kann man sich auch noch was beiseitelegen. Aber in vielen olympischen Disziplinen sieht das ganz anders aus. In Deutschland kann einfach nicht jeder vom Sport leben.

Die 50 größten Sportler der Geschichte Usain Bolt, Diego Maradona oder doch Roger Federer? Wer ist der größte Sportler der Geschichte? © imago Platz 1: Muhammad Ali (†, Boxen). Punkte: 1028. Der US-Amerikaner war der Einzige, der den Titel Unumstrittener Boxweltmeister dreimal in seiner Karriere gewinnen konnte. © Imago Platz 2: Michael Schumacher (48, Formel 1). Punkte: 622. Mit sieben Weltmeistertiteln, 91 Siegen, 68 Pole-Positions und 77 schnellsten Rennrunden ist er der erfolgreichste Pilot der Formel-1-Geschichte. © Imago Platz 3: Pelé (76, Fußball). Punkte: 553. Der Brasilianer Pelé gilt als bester Fußballer aller Zeiten. Er gewann gleich dreimal die Weltmeisterschaft (1958, 1962, 1970). © Imago Platz 4: Michael Jordan (54, Basketball). Punkte: 551. Er gilt als der beste Basketballspieler der NBA-Geschichte. Er gewann sechs Meisterschaften mit den Chicago Bulls. © Imago Platz 5: Roger Federer (35, Tennis). Punkte: 527. Der Schweizer hält den Rekord für die meisten Grand-Slam-Titel im Einzel bei den Herren. © Imago Platz 6: Stefanie Graf. Punkte: 507. Sie gewann 22 Grand-Slam-Turniere. 1988 siegte sie bei allen vier Grand-Slam-Turnieren sowie den Olympischen Spielen und gewann so als erste und bisher einzige Tennisspielerin den Golden Slam. © Imago Platz 7: Michael Phelps (32, Schwimmen). Punkte: 394. Der US-Amerikaner ist mit 28 olympischen Medaillen, davon 23-mal Gold, der bislang erfolgreichste Olympionike. © Imago Platz 8: Usain Bolt (30, Leichtathletik). Punkte: 359. Der Jamaikaner ist bislang der einzige Mensch, der die 100 Meter in weniger als 9,6 Sekunden lief. © Imago Platz 9: Jesse Owens (†, Leichtathletik). Punkte: 234. Der US-Amerikaner nahm an den Olympischen Sommerspielen 1936 in Deutschland teil. Mit vier Goldmedaillen (Erstplatzierung bei drei Sprintdisziplinen und beim Weitsprung) war er deren erfolgreichster Athlet. © Imago Platz 10: Diego Maradona (56, Fußball). Punkte: 176. Maradona wurde mit Argentinien 1986 Weltmeister und 1990 Vize-Weltmeister. © Imago Platz 11: Dirk Nowitzki (39, Basketball). Punkte: 176. Der Deutsche gewann 2011 mit den Dallas Mavericks die NBA und gehört mit über 30.000 erzielten Punkten zu den besten Scorern der NBA-Geschichte. © imago Platz 12: Wayne Gretzky (56, Eishockey). Punkte: 172. Der Kanadier stellte in seiner Karriere zahlreiche NHL-Rekorde auf und gewann mit den Edmonton Oilers viermal den Stanley Cup. © imago Platz 13: Boris Becker (49, Tennis). Punkte: 158. Der Deutsche gewann sechs Grand-Slam-Turniere, davon dreimal Wimbledon – bis heute ist er jüngster Sieger des Turniers in London. © imago Platz 14: Franz Beckenbauer (71, Fußball). Punkte: 146. Der Deutsche gewann die Weltmeisterschaft 1974 als Spieler und 1990 als Trainer mit dem DFB-Team. Wurde zudem 1966 Vize-Weltmeister, 1972 Europameister und 1976 Vize-Europameister. © imago Platz 15: Eddy Merckx (72, Radfahren). Punkte: 141. Der Belgier gewann je fünfmal die beiden wichtigsten Rundfahrten: die Tour de France und den Giro d’Italia. © imago Platz 16: Gerd Müller (71, Fußball). Punkte: 125. Der Deutsche ist mit 365 Toren Rekordtorschütze der Bundesliga und wurde 1972 Europameister und 1974 Weltmeister. © imago Platz 17: Carl Lewis (56, Leichtathletik). Punkte: 119. Der US-Amerikaner dominierte zwischen 1983 und 1996 im Sprint und im Weitsprung mit neun Olympiasiegen und acht Weltmeistertiteln und stellte mehrere Weltrekorde auf. © imago Platz 18: Ole Einar Björndalen (43, Biathlon). Punkte: 118. Der Norweger ist mit acht Goldmedaillen der erfolgreichste Winterolympionike der Geschichte. Als erster männlicher Biathlet kann er Weltmeistertitel in allen Disziplinen vorweisen. © imago Platz 19: Mark Spitz (67, Schwimmen). Punkte: 108. Der Amerikaner gewann bei den Olympischen Sommerspielen 1972 in München sieben Goldmedaillen und stellte dabei jeweils einen Weltrekord auf. Insgesamt gehen neun Olympiasiege auf sein Konto. © imago Platz 20: Cristiano Ronaldo (32, Fußball). Punkte: 105. Der Portugiese ist vierfacher Weltfußballer und gewann 2016 mit der Nationalmannschaft den EM-Titel. Zudem gewann er viermal die Champions League. © imago Platz 21: Lionel Messi (30, Fußball). Punkte: 88. Der Argentinier wurde zwischen 2009 und 2012 viermal in Folge zum Weltfußballer gewählt, zudem gewann er die Wahl 2015. Mit dem FC Barcelona holte er viermal die Champions League und wurde achtmal Meister. Platz 22: Max Schmeling (†, Boxen). Punkte: 83. Der Deutsche war zwischen 1930 und 1932 Schwergewichts-Boxweltmeister. © imago Platz 23: Birgit Fischer (55, Kanu). Punkte: 73. Die Deutsche ist mit acht Gold- und vier Silbermedaillen die erfolgreichste deutsche Olympionikin und die zweiterfolgreichste Olympionikin überhaupt. © imago Platz 24: Serena Williams (35, Tennis). Punkte: 67. Die Amerikanerin gewann in ihrer bisherigen Karriere 23 Grand-Slam-Turniere, 14 im Doppel und zwei im Mixed. Sie gewann zweimal alle vier Grand-Slam-Turniere hintereinander. © imago Platz 25: Tiger Woods (41, Golf). Punkte: 63. Der Amerikaner führte die Weltrangliste zwischen 2001 und 2011 durchgängig an. Platz 26: Uwe Seeler (80, Fußball). Punkte: 62. Der Deutsche galt zu aktiven Zeiten als einer der besten Mittelstürmer der Welt. Er gewann mit der Nationalmannschaft nie einen Titel (Vizeweltmeister 1966, Weltmeisterschaftsdritter 1970), wurde aber 1972 als zweiter Spieler überhaupt zum Ehrenspielführer ernannt. Platz 27: Tom Brady (39, American Football). Punkte: 61. Der Amerikaner zog mit den New England Patriots siebenmal in den Super Bowl ein und gewann fünfmal. Viermal wurde er zum MVP gewählt. Platz 28: Katarina Witt (51, Eiskunstlauf). Punkte: 60. Die Deutsche ist zweimalige Olympiasiegerin (1984, 1988), vierfache Weltmeisterin (1984, 1985, 1987, 1988) und sechsfache Europameisterin (von 1983 bis 1988). © imago Platz 29: Ayrton Senna (†, Formel 1). Punkte: 54. Der Brasilianer wurde dreimal Weltmeister in der Formel 1, ehe er 1994 bei einem Unfall beim Großen Preis von San Marino tödlich verunglückte. © imago Platz 30: Björn Borg (61, Tennis). Punkte: 52. Der Schwede gewann 11 Grand-Slam-Turniere, darunter zwischen 1976 und 1980 fünfmal in Folge in Wimbledon. In den Jahren 1979 und 1980 führte er die Weltrangliste an. © imago Platz 31: Garri Kasparow (54, Schach). Punkte: 50. Der Russe war von 1985 bis 1993 Weltmeister des Weltschachverbandes FIDE und blieb das zumindest inoffiziell bis 2000 auch weiter, nachdem er sich von der Organisation im Streit getrennt hatte. Er gilt als einer der stärksten Spieler der Geschichte. © imago Platz 32: Franziska van Almsick (39, Schwimmen). Punkte: 49. Die Ostberlinerin sammelte zehn Olympische Medaillen und war mehrfach Welt- und Europameisterin. © imago Platz 33: Jens Weißflog (52, Skispringen). Punkte: 47. Der Erlabrunner ist der erfolgreichste deutsche Skispringer aller Zeiten, holte 33 Weltcupsiege, war Weltmeister und sammelte vier olympische Medaillen. © imago Platz 34: Magdalena Neuner (30, Biathlon). Punkte: 44. „Gold-Lena“ ist die erfolgreichste Biathletin überhaupt. Sie gewann dreimal den Gesamt-Weltcup und sammelte auf der Tour insgesamt 34 Siege. © imago Platz 35: Björn Dunkerbeck (48, Windsurfen). Punkte: 43. Der dänisch-niederländische Riese (1,91 Meter) sammelte unfassbare 42 Weltmeister-Titel und ist damit einer der erfolgreichsten Sportler aller Zeiten. © imago Platz 35: Mike Tyson (51, Boxen). Punkte: 43. Der „baddest man on the planet“ aus Brooklyn, New York, wurde im Alter von 20 Jahren jüngster Schwergewichts-Weltmeister der Geschichte und war der erste Boxer, der gleichzeitig die Titel der drei großen Organisationen WBA, WBC und IBF hielt. © imago Platz 37: Täve Schur (86, Radrennfahrer). Punkte: 42. Der Sachse war einer der populärsten Sportler der DDR. Er war der erste deutsche Rad-Weltmeister und saß von 1959 bis 1990 auch in der Volkskammer, dem ostdeutschen Parlament. © imago Platz 38: Zinedine Zidane (45, Fußball). Punkte: 40. Der Franzose wurde 1998 in seiner Heimat Weltmeister und gewann mit Real Madrid als Spieler und Trainer die Champions League. © imago Platz 38: Michael Edwards (53, Skispringen). Punkte: 40. Der Kult-Engländer wurde als „Eddie the Eagle↨ bekannt, nahm als erster Brite seit 1929 an olympischen Skisprung-Events teil und wurde später Stunt-Jumper. © imago Platz 40: Magic Johnson (57, Basketball). Punkte: 37. Der Point-Guard stand 13 Spielzeiten für die Los Angeles Lakers auf der Platte und wurde mit den Kaliforniern fünfmal NBA-Champion sowie dreimal MVP der Finals. © imago Platz 41: Paavo Nurmi (†, Langlauf). Punkte: 36. Der „Flying Finn“ (Bildmitte) holte zwischen 1920 und 1928 neun olympische Goldmedaillen über die Distanzen 1500 Meter, 3000 Meter, 5000 Meter, 10.000 Meter und Cross-Country. © imago Platz 42: Robby Naish (54, Windsurfen). Punkte: 35. Der Kalifornier machte Windsurfen international bekannt und wurde mit 13 Jahren jüngster Weltmeister aller Zeiten. Er gilt als einer der berühmtesten Sportler der Welt und ist inzwischen auch Kitesurf-Weltmeister. © imago Platz 43: Sergej Bubka (53, Stabhochsprung). Punkte: 34. Der Ukrainer gewann für die Sowjetunion und die Ukraine diverse Goldmedaillen, darunter bei Weltmeisterschaften und den Olympischen Spielen von Seoul 1988. © imago Platz 44: Ulrike Meyfarth (61, Hochsprung), Punkte: 33. In den Jahren 1972 und 1984 gewann die gebürtige Frankfurterin die olympische Goldmedaille. 1983 stellte sie mit 2,03 Metern ihre persönliche Bestmarke auf. © imago Platz 45: Wladimir Klitschko (41, Boxen). Punkte: 31. Der Ukrainer und Wahl-Hamburger gewann 64 seiner 69 Kämpfe, gewann Olympiagold 1996 in Atlanta und dominierte von 2006 bis 2015 das Schwergewichtsboxen. © imago Platz 45: Rosi Mittermaier (66, Ski alpin). Punkte: 31. Zweimal wurde die Deutsche Olympiasiegerin, dreimal außerdem Weltmeisterin. Ihre Medaillen holte sie in den Kategorien Abfahrt, Slalom, Riesenslalom und in der Kombination. © imago Platz 47: John McEnroe (58, Tennis). Punkte: 30. Der streitlustige US-Amerikaner gewann in seiner Karriere unfassbare 77 Titel, siegte dreimal in Wimbledon sowie viermal bei seinem Heim-Slam, den US Open in seiner Heimatstadt New York City. © imago Platz 48: Ingemar Stenmark (61, Ski alpin). Punkte: 29. Der Schwede gewann zweimal die olympische Goldmedaille und wurde dreimal Weltmeister. Er gilt als einer der prominentesten Sportler seines Landes. © imago Platz 49: Valentino Rossi (38, Motorrad). Punkte: 27. Der exzentrische Italiener wurde neunmal Motorradweltmeister, davon allein siebenmal in der Spitzenklasse, der MotoGP. © imago Platz 50: Waldemar Cierpinski (66, Marathon). Punkte: 26. Der Ostdeutsche war zu seiner Topzeit der beste Marathonläufer der Welt und gewann 1976 in Montreal und 1980 in Moskau Olympiagold. © imago

Was muss passieren? Na ja, die finanzielle Unterstützung in anderen Ländern ist einfach höher. In London hat man ja auch vor den Spielen 2012 gesehen, was die für den Sport getan haben, wie sie die Sportler unterstützt haben, finanziell und mit Trainern. Und am Ende hat man das auch an den Medaillen gemerkt. Da muss sich auch in Deutschland was tun, da müssen Sportler mehr unterstützt werden. Und mehr Förderung hieße auch: mehr Erfolge.

Wie ist das in Russland, wo sie seit Jahren bei Mehrfach-Champions-League-Sieger Orenburg spielen? Sport ist in Russland enorm wichtig. Da dreht sich nicht alles nur um Fußball. In Deutschland sponsern die meisten Firmen ausschließlich den Fußball. Das machen sie in Russland besser, wo auch viele Unternehmen kleinere Sportarten unterstützen. Das muss doch auch in Deutschland möglich sein. Das ist doch auch gut fürs Image!

Haben Sie nach Ihrer Tischtennis-Karriere ausgesorgt? Fußballer würden zwar sagen: „Wie kommst du damit nur über die Runden?“, aber wenn man keine Dummheiten macht, kann man gut leben.

​"BOLL UND ICH SIND GUTE FREUNDE"

Haben Sie eigentlich immer noch ein Bett bei Familie Boll stehen? Ja, da habe ich ja oft übernachtet: als ich 18 war bis 23. Wir sind gute Freunde, schreiben uns noch heute nach Spielen und haben sehr, sehr viel Kontakt. Aber heute bin ich selber Vater und so viel in der Weltgeschichte unterwegs, da ich froh, wenn ich einfach mal zu Hause bin.

Freunde: Ovtcharov und Timo Boll sind die besten deutschen Spieler. © imago

Wie oft trainieren Sie täglich? So zwei Stunden. In intensiveren Phasen aber fast den ganzen Tag. Dann bringe ich meine Tochter morgens um 8 Uhr zum Kindergarten, dann geht’s zum Training. Mittags bin ich zu Hause und dann trainiere ich noch mal von 16 bis 20 Uhr.

Und wie viele Bälle gehen bei einem Training kaputt? Aus Frust nicht mehr ganz so viele. Auch, weil die Plastikbälle mehr aushalten, als zuvor die aus Zelluloid (lacht).

Sie verbringen ja seit Jahren sehr viel Zeit im russischen Orenburg. Merkt man dort schon was von der Vorfreude auf die Fußball-WM? Dazu ist der Orenburg zu fernab gelegen. Aber die Russen sind sportbegeistert, freuen sich auf den Heimvorteil und werden alles geben. Ich bin mir sicher, dass sie ein sehr guter Ausrichter sein werden. Als ich 2015 bei der Tischtennis-WM in Russland war, war alles perfekt.

Und wem drücken sie die Daumen? Deutschland natürlich. Die spielen auch echt toll.

KOMMENTIEREN