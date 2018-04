Tochter von Ex-Bundesliga-Star Simunic gestorben

Eine schlimme Nachricht erreicht uns aus Kroatien. Luciana, die vierjährige Tochter von Ex-Bundesligastar Josip Simunic, soll bereits am Ostersonntag nach kurzer aber schwerer Krankheit in einem Krankenhaus in Zagreb, welches sich auf Infektionskrankheiten spezialisiert hat, verstorben sein. Am Donnerstag wurde sie in Zagreb beerdigt. Wie der kroatische Verband mitteilte, wurde Luciana in Anwesenheit zahlreicher Nationalspieler, Mitarbeiter und Verantwortlicher des Verbands auf dem Mirogoj-Friedhof bestattet.

Der ehemalige kroatische Nationalspieler Simunic hatte 2014 beim Klub Dinamo Zagreb seine lange Fußballkarriere beendet. Zuvor war er viele Jahre in der Bundesliga aktiv. Zunächst spielte der Defensivspezialist für den Hamburger SV, später knapp neun Jahre für Hertha BSC und für zwei Jahre bei der TSG Hoffenheim.