"Auf der anderen Seite vom Berg": So schlimm stand es wirklich um Reiner "Calli" Calmund

"Ich kam auf die Intensivstation"

"Ich war mit Toni Schumacher auf der MS Europa in Norwegen", erinnert sich Calmund: "Von da aus bin ich nach Thailand. Eines Abends merkte ich, dass es mir nicht gut geht. Da bin ich direkt ängstlich geworden." Doch direkt vor der Haustür der thailändischen Ferienanlage ist eine sehr gute Klinik. Calmund: "Ich bin sofort dort hin."

Calmund wurde sofort durchgecheckt. "Die haben nach dem Sauerstoff im Blut geschaut, EKG, meine Lunge geröntgt. Sie sagten, es sieht alles gut aus." Doch trotzdem musste er die Nacht im thailändischen Krankenhaus verbringen.

An den nächsten Moment erinnert er sich noch ganz genau: "Die schieben mich in so ein Zimmer da rein, alles okay. Ich dachte, die wollen nur noch mal eine Nacht abkassieren. Ich lag da in der Pritsche, auf einmal schaust du in dich hinein. Sofort runter ins MRT! Dann haben die festgestellt, dass ich eine Lungenembolie hatte, in beiden Lungen. Auch einen Infarkt. Ich kam auf die Intensivstation. Ich merkte, dass die alle nervös waren, das hat mir auch bisschen Angst gemacht."