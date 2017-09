Todesfall in der Kreisliga: Spieler stirbt auf dem Platz

Eine Gemeinde steht unter Schock: Bei der Kreisliga-B-Begegnung zwischen dem TSV Hertinghausen II und der TSG Wattenbach II im Landkreis Kassel (Nordhessen) ist ein 56 Jahre alter Fußballspieler am Sonntag gestorben. Uli W. brach auf dem Platz bewusstlos zusammen. Die Partie musste abgebrochen werden, berichtet die Hessische Niedersächsische Allgemeine.

"In Wattenbach herrscht Schockstarre"

Uli W. galt in seiner Heimat Wattenbach als großer Sportsmann. Abteilungsleiter Walter Krug war im Gespräch mit dem Blatt schockiert: "Da kommt in den nächsten Tagen einiges auf uns zu. In Wattenbach herrscht Schockstarre."