Tolle Geste von EA Sports: Der verstorbene Astori bleibt Teil von Fifa 18

Astori war Anfang März, genauer gesagt am 4. März, in einem Hotelzimmer in Udine tot aufgefunden worden. Ursache: Herzstillstand. Die Trauer war vor allem in Florenz war riesig. Und bereits Mitte März gab der Verein bekannt, dass das Sportzentrum des Klubs nach Astori benannt werden soll. Präsident Mario Cognigni: „Das Trainingsgelände wird nicht mehr 'Campini' heißen, sondern "Centro Sportivo Davide Astori.“