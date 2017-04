Tolles Schweinsteiger-Debüt: Chicago Fire rettet Remis gegen Montreal

Bastian Schweinsteiger ein gelungenes Debüt für seinen neuen US-Klub Chicago Fire gegeben und gleich im ersten Spiel getroffen. Beim 2:2 (1:0) im Heimspiel der Major League Soccer gegen Montreal Impact erzielte der Weltmeister am Samstag bereits in der 17. Minute mit einem Kopfball nach einer Flanke von David Accam das Führungstor für die Amerikaner - und wurde danach von all seinen Mitspielern bejubelt und umarmt.