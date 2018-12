Darts-WM: Deshalb fehlt Tomas „Shorty“ Seyler als Kommentator bei Sport1

Doch auch das neue Duo bei Sport1 ist bereits wieder Geschichte: Seyler-Nachfolger Shumway wurde vom Sender nach sexistischen Sprüchen gefeuert: Der frühere Spieler hatte über die Teilnahme von zwei Frauen beim Turnier in London gesagt: „Ich bin kein Freund von diesem Zirkus. Ich weiß nicht, was das soll, zwei Damen bei einem professionellen Darts-Turnier mit aufzunehmen.“ Trotzdem wird Experte Seyler nach eigener Aussage wohl nicht zurückkehren: „Von Sport1 gab es bisher keine Reaktion.“ Im Gespräch mit dem SPORTBUZZER erklärt „Shorty“ nun sein WM-Aus.

Deshalb kommentiert „Shorty“ Seyler nicht mehr bei Sport1!

„Wo sind ‚Shorty‘ und Paulke eigentlich?“ – „Diese Moderatoren sind der absolute Witz und ein Abklatsch von Elmar und ‚Shorty‘!“ – „Holt Elmar Paulke und ‚Shorty‘ Seyler zurück!“ – Das Echo im Netz nach den ersten Übertragungen bei Sport1 war und ist noch immer deutlich. Doch es nützt nichts: Beide werden vorerst nicht gemeinsam im Free-TV kommentieren. Elmar Paulke ist seit Anfang des Jahres exklusiv an den Streamingdienst DAZN gebunden und kommentiert dort mit wechselnden Experten alle Spiele – nur „Shorty“ Seyler wird nicht dabei sein. Er sieht sich die Darts-WM privat zu Hause an – aber nicht bei seinem Ex-Arbeitgeber Sport1, wie er verrät: „Ich habe ein DAZN-Abo abgeschlossen“, sagt der 44 Jahre alte Darts-Profi.

Die gesetzten Teilnehmer der Darts-WM 2019 1. Michael van Gerwen (Niederlande): Der 29-Jährige spielt seit 2007 in der PDC. 2014 und 2017 wurde er im Ally Pally bereits Weltmeister und ist 2018 der große Favorit. © imago/Getty

Das WM-Aus von „Shorty Schleifstein“, wie er von einigen Fans liebevoll genannt wird – es ist ein typischer Fall von „aufs falsche Pferd gesetzt“. Die kurze Version: Seyler war nicht mehr zu 100 Prozent glücklich mit den Übertragungen bei Sport1 und verhandelte mit dem Deutschen Dart-Verband (DDV) und einem TV-Sender über ein neues Projekt, „um die deutsche Darts-Szene zu beleuchten“. Ihn habe es geärgert, dass man über 13 Jahre alles aus England gesehen und dabei den Fokus auf den Darts-Sport in der Heimat verloren habe: "Kein Schwein weiß, wie man in Deutschland anfängt, Darts zu spielen und Profi zu werden", so "Shorty", der das mit seinem Projekt eigentlich ändern wollte.

Als der Vertrag, laut Seyler, unterschrieben war, hörte er bei Sport1 auf. Problem dabei: „Sieben Wochen später tritt der DDV von dem Vertrag zurück – womit mein Agreement mit dem Fernsehsender dann auch ungültig wurde“, wie Seyler sagt. Er steht plötzlich ohne TV-Engagement da. Hinnehmen wolle er die Ungültigkeit seines Vertrages mit dem Sender allerdings nicht.

Der DDV sieht die Dinge gänzlich anders: „Es gab keinen Vertrag zwischen Herrn Seyler und dem Deutschen Dart-Verband e.V. Der DDV ist stets offen für Interessenten, die die deutschen Ranglistenturniere übertragen möchten“, sagt Präsident Michael Sandner auf SPORTBUZZER-Nachfrage knapp.

Sport1 mit Kommentatoren nicht bei der Darts-WM vor Ort – ein Ärgernis

Bei Sport1 sei laut Seyler bis kurz vor der Trennung auch nicht alles rundgelaufen: „Nach der letzten WM bekam ich von Sport1 die Ansage: ‚Elmar geht jetzt exklusiv zu DAZN. Wir haben mit Basti Schwele einen neuen Kommentator, und dann bauen wir das Ding auf.‘ Nach einem halben Jahr hat sich aber nichts verändert, berichtet „Shorty“. „Ich arbeitete immer mit wechselnden Kollegen zusammen. Im ersten halben Jahr waren wir dann fast nur bei Facebook zu sehen. Das war genau die entgegengesetzte Entwicklung, die ich mir wünschte“, Zudem sei sein Vorschlag, bei Darts-Events live vor Ort zu kommentieren, in dieser Zeit nicht umgesetzt worden.

Paulke und Seyler kommentierten beispielsweise die WM 2018 statt aus London aus dem TV-Studio in München – auch bei den neuen Kommentatoren in diesem Jahr ist das der Fall. „Man bekommt immer Einladungen von Leuten, die im Ally Pally (Austragungsort der WM in London; d. Red.) sitzen, weil die denken, man kommentiert von dort aus. Das geht sogar so weit, dass die Leute böse werden und sagen: ‚Komm doch mal raus!‘ Und da sagt man dann: ‚Ich sitze in München, das geht nicht!‘“

Comeback von „Shorty“ bei Sport1 oder DAZN wohl unrealistisch

Das kongeniale Duo Paulke/Seyler, das laut eigener Aussage von „Shorty“ die Darts-Übertragung „perfektioniert“ hat, ist damit endgültig getrennt: „Mir persönlich hat das mehr zu schaffen gemacht, als ich zunächst geglaubt habe“, sagt der Darts-Experte mit Wehmut. „Elmar Paulke ist vom Gesellen zum Meister geworden. Ich finde ihn im Mainstreambereich bei ‚Schlag den Star‘ und Co. richtig gut aufgehoben. Elmar ist ein absoluter Verlust für Sport1. Da hätte man vielleicht aus Sicht des Senders noch einen Moment länger drüber nachdenken sollen.“

Ein Comeback der beiden beliebten Kommentatoren bei DAZN scheint unrealistisch, weil Seyler, der 2017 mit Paulke auch für den Streamingservice gearbeitet hatte, die Mitarbeit von sich aus beendete. „Wir kamen über geldliche Dinge nicht zusammen“, so der Kommentar des Bremers.

Ärger über Sport1 bei Seyler – die Tür ist wohl zu

Die Tür bei Sport1 ist wohl zu – auch wenn Seyler klarstellt: „Ich bin nicht im Streit mit Sport1 auseinandergegangen." Nach seiner Abschieds-Ankündigung wollte ihn der Sender laut eigener Aussage sogar halten, doch Seyler entschied sich für sein TV-Projekt, das schließlich platzte. Dann war Funkstille: „Ich hatte mich bereits Ende August direkt wieder bei Sport1 angeboten. Nach einem kurzen Gespräch habe ich aber keinen Ton von ihnen mehr gehört. Dann kam der neue Experte – und ich habe mir gedacht: ‚Was ist denn hier los?‘“

Seyler ärgert sich über das Verhalten des Senders: Denn selbst jetzt nach dem Rauswurf von Nachfolger Gordon Shumway kam kein Angebot: „Ich bin schon etwas enttäuscht deswegen“, so „Shorty“ traurig. „Ich dachte, zumindest da springt man über seinen Schatten. Das tut ein bisschen weh. Dafür waren es doch zu viele Jahre.“

Was macht Darts-Kommentator „Shorty“ Seyler jetzt?

Sport1 selbst kommentiert den Abgang seines ehemaligen Darts-Experten kurz und knapp: „Tomas ‚Shorty‘ Seyler steht uns bereits seit dem Ende der diesjährigen Premier-League-Saison nicht mehr als Experte und Co-Kommentator bei den Darts-Übertragungen zur Verfügung, da man sich nicht auf eine weitere Zusammenarbeit einigen konnte“, sagt ein Sport1-Sprecher dem SPORTBUZZER.

Jetzt will sich Seyler wieder auf seine Profikarriere im Darts-Sport konzentrieren: „Ich sehe es noch immer als meinen Auftrag an, meinen Sport in Deutschland populärer zu machen. Ich will nun auch versuchen, als Darts-Spieler wieder in die Bahn zu kommen – um Deutschland auch zu zeigen: So ganz ohne Darts kann der Seyler dann doch nicht.“