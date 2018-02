Tonga, Ghana und mexikanischer Adel: Die Exoten der Olympischen Winterspiele

Mit freiem, eingeöltem Oberkörper, Baströckchen und in Flip-Flops schwang Pita Taufatofua bei der Eröffnung der Winterspiele in Pyeongchang die Flagge Tongas. Kein unbekanntes Bild: Schon 2016 hatte er sein Land aus dem Südpazifik bei Olympia vertreten. Damals allerdings in Rio, im Sommer und nicht bei Temperaturen um den Gefrierpunkt. Und in einer anderen Sportart, damals trat er im Taekwondo an. Nun, 2018 in Pyeongchang, also im Langlauf. Am Donnerstag wagte sich Taufatofua bereits in den 15-Kilometer-Lauf, er erreichte den drittletzten Platz. Übrigens, es gibt auch schon Pläne für 2020: "Irgendetwas mit Wasser, vielleicht Turmspringen. Dann kann ich zu Hause intensiver trainieren. Ich möchte den Leuten zeigen: ‚Wenn du etwas willst, geht alles. Auch in drei verschiedenen Disziplinen an Olympia teilnehmen.‘ Und wenn ich das schaffe, schafft das jeder."