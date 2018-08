Toni Kroos erstmals zu Deutschlands Fußballer des Jahres gewählt

Anzeige

Toni Kroos von Real Madrid setzte sich bei der vom „Kicker“ unter Sportjournalisten veranstalteten Wahl mit 185 Stimmen vor Stürmer Nils Petersen (39 Stimmen) vom SC Freiburg und vor dem brasilianischen Verteidiger Naldo (38) von Schalke 04 durch. Kroos, der im vergangenen Jahr Platz zwei belegt hatte, tritt die Nachfolge seines früheren Münchner Nationalmannschaftskollegen Philipp Lahm an.

Der WM-Pokal wäre Toni Kroos zwar lieber gewesen, doch über die erstmalige Wahl zum „Fußballer des Jahres“ konnte sich der Mittelfeldspieler von Real Madrid trotz der WM-Enttäuschung mit der DFB-Auswahl richtig freuen. „Es ist und bleibt eine schöne Auszeichnung. Fußballer des Jahres – das ist ein Preis, den man nicht so einfach bekommt – und vor allem auch nicht jeder“, sagte Kroos zu seinem Sieg in der traditionellen Umfrage des Fachmagazins „Kicker“.

Titeljäger Toni Kroos: Alle Trophäen des Weltmeisters Meister, Champions-League-Sieger und Weltmeister: Klickt euch durch die gigantische Titelsammlung von Toni Kroos! © getty/imago/Montage Seinen ersten Titel gewinnt Toni Kroos (2. von hinten links) 2008 mit dem FC Bayern. Beim 2:1-Sieg über Borussia Dortmund im DFB-Pokalfinale spielt der erst 18-jährige Kroos aber keine Minute. © imago sportfotodienst Am 17. Mai 2008 macht der FCB das Double perfekt. Nach dem 4:1-Sieg über Hertha BSC am 34. Spieltag feiert die Mannschaft in der Allianz Arena. Kroos wird in der 67. Minute für Franck Ribéry eingewechselt. © imago sportfotodienst Einen Tag vor der Saisoneröffnungsfeier des FC Bayern (Foto) am 8. August 2010 gewann der FC Bayern den DFL-Supercup mit 2:0 gegen Schalke 04. Kroos stand in der Partie ob des nahenden Saisonbeginns nicht im Kader. © imago sportfotodienst Titel Nummer vier! Zwei Jahre später können die Münchner den Erfolg wiederholen - diesmal mit Strippenzieher Kroos. Das Finale gegen Borussia Dortmund (2:1) ist das erste, das der 22-Jährige durchspielt. © imago sportfotodienst Die zweite deutsche Meisterschaft für Kroos! Am 11. Mai 2013 feiert der Nationalspieler mit der Mannschaft den ersten Titel der Saison. Viele weitere sollen folgen. © 2013 Getty Images Der bis dahin mit Abstand größte Erfolg des jungen Toni. Beim Champions-League-Triumph am 25. Mai 2013 kann Kroos wegen einer Verletzung, die ihn seit April 2013 außer Gefecht setzt, zwar nicht spielen, dennoch trägt er im Lauf der Saison maßgeblich zu den großen Erfolgen bei. Der FCB setzt sich mit 2:1 gegen Borussia Dortmund durch. © 2013 Getty Images Das Triple ist perfekt! Mit dem DFB-Pokalsieg am 1. Juni 2013 über den VfB Stuttgart (3:2) krönen der FC Bayern und Jupp Heynckes eine perfekte Saison. Es ist insgesamt schon Kroos siebter Titel. © imago/Bernd König Es läuft für Kroos und die Bayern. Auch im europäischen Supercup triumphieren die Münchner im Elfmeterschießen (7:6) über Europa-League-Sieger Chelsea. In der regulären Spielzeit bereitet Kroos, der endlich wieder fit ist, einen Treffer vor und verwandelt auch im Elfmeterschießen. © imago sportfotodienst Fünfter Titel des Jahres! Mit dem Sieg beim Weltpokal in Marokko geht das überaus erfolgreiche Jahr zu Ende. Im Finale schlagen die Bayern um Kroos Raja Casablanca mit 2:0. © imago/Xinhua Ebenso konzentriert wie Pep Guardiola Kroos hier mit Bier übergießt, fahren die Bayern 2014 die zweite Meisterschaft in Folge ein. Die dritte Schale für Toni Kroos im Trikot des FCB stellt zugleich den zehnten Titel des erst 24-Jährigen dar. © imago/Sportfoto Rudel Der folgende Pokalsieg bedeutet das Double und Kroos' letzten Titel mit dem FC Bayern. Im Juli wechselt er für 25 Millionen Euro zum spanischen Champions-League-Sieger Real Madrid. © imago/Team 2 Der größte Erfolg seiner Karriere! Am 13. Juli 2014 verewigen sich Toni Kroos und die deutsche Nationalelf in den Geschichtsbüchern des Fußballs. Die DFB-Elf schlägt Argentinien im Finale der Weltmeisterschaft mit 1:0. © imago/Ulmer/Teamfoto Am 12. August 2014 fährt Kroos den ersten Titel mit Real Madrid ein. Im UEFA-Supercup setzen sich die Königlichen mit 2:0 gegen den FC Sevilla durch. © imago/Sportimage Zum 2:0-Erfolg über San Lorenzo im Finale der Klub-WM im Dezember 2014 steuert Kroos eine Torvorlage bei. Der Titel in Marokko ist für Kroos der zweite in Folge. © imago/AFLOSPORT Am 28. Mai 2016 setzt sich Real im Finale der Champions League im Elfmeterschießen gegen Atlético Madrid durch. Kroos wird Teil eines kleinen Kreises von Spielern, die die Königsklasse mit zwei verschiedenen Vereinen gewinnen können. © imago/Sven Simon Wie schon zwei Jahre zuvor setzt sich Real Madrid im Finale des UEFA-Supercups gegen den FC Sevilla (3:2) durch. Der Titel wird zwar Teil Kroos' Pokalsammlung, im Kader stand der Weltmeister jedoch nicht. © imago/Marca Der dritte Klub-WM-Titel für Kroos. Wie schon 2014 legt der Mittelfeldstar auch 2016 ein Tor vor, als Real die Kashimer Antlers im Finale mit 4:2 schlägt. © imago/AFLOSPORT Der erste und bislang einzige spanische Meistertitel für Toni Kroos! 2017 eröffnet Real mit dem Ligasieg den Titelreigen. © imago/Ulmer Der nächste Champions-League-Sieg folgt! Erneut gewinnt Real Madrid die Königsklasse, für Toni Kroos ist es schon der dritte Erfolg im europäischen Oberhaus. Sensationell! © imago/Ulmer Titel Nummer 20! Auch gegen Manchester United behält Real Madrid im Finale des UEFA-Supercups die Oberhand. Die Königlichen schlagen ManU mit 2:1. © imago/GEPA pictures Im Kampf um den spanischen Superpokal schlagen die Madrilenen um Toni Kroos Dauerrivalen FC Barcelona. Der Titel am 16. August ist der zweite innerhalb von nur acht Tagen. © imago/Alterphotos Am 16.12.2017 gewinnt Toni Kroos seinen 22. und vorletzten Titel. Im Finale der Klub-WM in Marokko schlagen die Königlichen Gremio Porto Alegre mit 1:0. © imago/AFLOSPORT Der dritte Final-Triumph in Folge in der Champions League: Toni Kroos zieht auch am 26. Mai 2018 in Kiew die Fäden, gewinnt zum vierten Mal die Champions League. © imago/Bildbyran

Das Ergebnis kam nicht überraschend, durfte Kroos doch als einziger deutscher Balltreter in der vergangenen Saison einen internationalen Erfolg feiern. Mit den „Königlichen“ aus Madrid triumphierte er im Mai durch ein 3:1 im Finale gegen den FC Liverpool zum dritten Mal in Serie in der europäischen Königsklasse. „Dreimal nacheinander den Henkelpott zu gewinnen, das ist bis heute kaum zu realisieren, zumal vor einem Jahr noch die Verteidigung des Titels als Ding der Unmöglichkeit galt“, sagte Kroos dem „Kicker“.

Von Greifswald hinaus in die weite Welt

Das WM-Aus 2018 war die erste große Delle in seiner Laufbahn, die 1997 in seiner Heimatstadt Greifswald begann. Über die Station Hansa Rostock kam Kroos 2006 zu den Bayern, bei denen er in der darauffolgenden Saison als 17-Jähriger in der Bundesliga und im Europapokal debütierte.

Obwohl er schon damals als größtes Talent des deutschen Fußballs galt, musste Kroos 2009 einen Umweg über Bayer Leverkusen nehmen, ehe er 2010 zum Nationalspieler und zur Bayern-Stammkraft wurde. Weil er sich mit den Münchenern nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen konnte, wechselte Kroos nach dem WM-Triumph 2014 nach Spanien zu Real. Mittlerweile stehen neben dem WM-Titel unter anderen vier Champions-League-Siege und nationale Meistertitel sowie drei DFB-Pokalsiege in seiner erfolgreichen Vita.

Jupp Heynckes adelt seinen Ex-Schützling Toni Kroos

Zum klaren Umfragesieg trugen auch die schwachen Auftritte der DFB-Auswahl bei der völlig missglückten Mission Titelverteidigung und der deutschen Klubs in den europäischen Wettbewerben bei. Richtige Konkurrenz gab es daher nicht. Dies soll den Erfolg des Ex-Bayern-Spielers jedoch nicht schmälern, wie dessen ehemaliger Trainer Jupp Heynckes mit seinen Worten untermauert: "In meiner langen Laufbahn hatte ich enorm viele hochtalentierte Spieler, aber bei Toni Kroos spürte ich sehr bald, dass er gewillt war, den professionellen Weg einzuschlagen. Er hörte nicht nur zu und verinnerlichte, was man ihm gesagt hat, er setzte diese Vorgaben auch um. Dieses zielgerichtete Verhalten behielt er in den folgenden Jahren bei, das Ergebnis ist eine großartige Laufbahn."

"Don Jupp" Trainer des Jahres

Der 73-Jährige selbst wurde nach seiner wohl letzten Saison im Profi-Fußball wie 2013 zum „Trainer des Jahres“ gekürt, als "Fußballerin des Jahres" darf sich erneut Nationalspielerin Dzsenifer Marozsan bezeichnen, die bereits im Vorjahr die Wahl gewonnen hatte. Heynckes setzte sich in einem Kopf-an-Kopf-Rennen mit 91 Stimmen knapp vor dem erst 32 Jahre alten Schalke-Coach Domenico Tedesco (89) durch. Dritter wurde sein Bayern-Nachfolger Niko Kovac (77), der Eintracht Frankfurt sensationell zum ersten Pokalsieg seit 30 Jahren geführt hatte.

Jupp Heynckes: Seine Karriere in Bildern Legende Jupp Heynckes! Der SPORTBUZZER wirft einen Blick auf die Karriere eines großen Trainers und Menschen, der in seiner Karriere nicht nur zweimal die Champions League gewann, sondern auch Weltmeister und Europameister wurde. © imago/Sven Simon Schon als Spieler feierte Jupp Heynckes große Erfolge, insbesondere im Trikot von Borussia Mönchengladbach. Insgesamt zwölf Jahre (1963–1967, 1970–1978) spielte der Stürmer für die „Fohlen“ und erzielte dabei 292 Tore. © imago Unter Helmut Schön (li.) wurde Heynckes (re.) 1974 Weltmeister mit Deutschland, zwei Jahre zuvor gewann er mit der Nationalmannschaft bereits die Europameisterschaft. Für drei Jahre lief der extrem torgefährliche Angreifer in Hannover auf. Erfolge wie in Gladbach, wo er in den 70ern vier Meisterschaften gewann, gelangen ihm in Niedersachsen aber nicht. © imago Dass seine Laufbahn als Trainer ebenfalls in Mönchengladbach beginnt, war nur logisch. Acht Jahre coachte Heynckes die „Fohlen“, damals noch unter teils recht unangenehmen Bedingungen … © imago Schon bald wurde der große FC Bayern auf den Fußballlehrer aufmerksam. Uli Hoeneß lotste den Coach 1987 zum ersten Mal nach München und wurde mit zwei Meisterschaften belohnt. © imago Nach dem Aus bei Bayern 1991 tingelte Heynckes durch den europäischen Fußball und trainierte unter anderem drei spanische Klubs. Mit Real Madrid gelang ihm 1998 der große Coup in der Champions League. © imago Immer wieder zog es den Ex-Nationalspieler aber in die Bundesliga zurück. 1994 zu Eintracht Frankfurt … © imago … 2003 zum FC Schalke 04 … © imago ... und schließlich 2006 noch mal an seine alte Wirkungsstätte in Mönchengladbach. Erfolgreich war er aber bei keinem der drei Klubs. © imago Umso überraschender war es da, dass die Bayern Heynckes nach fast zwei Jahren ohne Job 2009 zum Interimstrainer machten. Der inzwischen 63-Jährige führte den Rekordmeister aus der Krise und zur Vizemeisterschaft. © imago Der Erfolg in München brachte Bayer Leverkusen auf den Plan. Die Werkself verpflichtete den Veteran nach der Saison als neuen Coach und wurde mit den größten Erfolgen seit 2004 belohnt. © imago Im Herbst seiner langen Karriere erlebte Heynckes noch einmal einen wahren Höhenflug. In seiner dritten Amtszeit bei den Bayern führte er den Klub 2013 zum ersten Triple der Vereinsgeschichte. Anschließend beendete er – nachdem Guardiola als sein Nachfolger bekannt gegeben worden war – seine Laufbahn. © imago Das Trainerurgestein zog sich anschließend weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück und trat nur noch selten – wie hier mit Ehefrau Iris bei einer Gala der Stiftung seines ehemaligen Schützlings Toni Kroos – in Erscheinung. © imago So ganz hat Heynckes mit dem Fußball aber noch nicht abgeschlossen und auch Uli Hoeneß hat seinen langjährigen Weggefährten nie aus den Augen verloren. Da ist es nur logisch, dass Heynckes Anfang Oktober 2017 zum vierten Mal Bayern-Trainer wird. © imago Nach der Entlassung von Carlo Ancelotti bringt Heynckes die Bayern wieder auf Erfolgskurs: In Windeseile führt er den Rekordmeister an die Spitze der Tabelle und baut den Vorsprung auf die Konkurrenz immer weiter aus. Nur mit dem Triple wird es diesmal nichts: Im Halbfinale der Champions League unterliegt der FCB Real Madrid denkbar knapp (1:2,2:2). © imago/ActionPictures Die Bundesliga gewinnt 'Don Jupp' aber erneut souverän und mit großem Vorsprung. Es ist seine vierte Meisterschaft als Trainer des FC Bayern. Das Double folgte allerdings nicht: Im Pokalfinale verlor der Rekordmeister gegen Eintracht Frankfurt mit 1:3. © 2018 Getty Images

„Es ist besonders schön, dass in Zeiten, in denen ein gewisser Jugendwahn herrscht, ein älterer Trainer diese Wahl gewonnen hat. Jupp Heynckes hat diese Auszeichnung voll und ganz verdient, weil es ungewöhnlich ist, dass ein Mann kommt, der eine ziemlich verfahrene Situation vorfindet, die vom ersten Tag an fundamental dreht und es bis zum Schluss durchzieht“, lobte Bayern-Präsident Uli Hoeneß den Meistercoach.