Dirigent Toni Kroos: Darum ist er im DFB-Team inzwischen unantastbar

Wenn jemand weiß, wie Titel verteidigt werden, dann ist es Toni Kroos. Mit Real Madrid hatte der Mittelfeldmotor zum dritten Mal in Folge die Champions League gewonnen, ehe er am vergangenen Samstag nach dem Urlaub als letzter Spieler zum deutschen WM-Kader im Südtiroler Trainingslager stieß. Damit war eine Lücke geschlossen. Kroos ist ein Herzstück auf der Mission WM-Titelverteidigung in Russland, ein Charakter, der sich zum Führungsspieler in der Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw entwickelt hat. Auf King Kroos ruhen die Hoffnungen. Wie hat er das geschafft?

Titeljäger Toni Kroos: Alle Trophäen des Weltmeisters Meister, Champions-League-Sieger und Weltmeister: Klickt euch durch die gigantische Titelsammlung von Toni Kroos! © getty/imago/Montage Seinen ersten Titel gewinnt Toni Kroos (2. von hinten links) 2008 mit dem FC Bayern. Beim 2:1-Sieg über Borussia Dortmund im DFB-Pokalfinale spielt der erst 18-jährige Kroos aber keine Minute. © imago sportfotodienst Am 17. Mai 2008 macht der FCB das Double perfekt. Nach dem 4:1-Sieg über Hertha BSC am 34. Spieltag feiert die Mannschaft in der Allianz Arena. Kroos wird in der 67. Minute für Franck Ribéry eingewechselt. © imago sportfotodienst Einen Tag vor der Saisoneröffnungsfeier des FC Bayern (Foto) am 8. August 2010 gewann der FC Bayern den DFL-Supercup mit 2:0 gegen Schalke 04. Kroos stand in der Partie ob des nahenden Saisonbeginns nicht im Kader. © imago sportfotodienst Titel Nummer vier! Zwei Jahre später können die Münchner den Erfolg wiederholen - diesmal mit Strippenzieher Kroos. Das Finale gegen Borussia Dortmund (2:1) ist das erste, das der 22-Jährige durchspielt. © imago sportfotodienst Die zweite deutsche Meisterschaft für Kroos! Am 11. Mai 2013 feiert der Nationalspieler mit der Mannschaft den ersten Titel der Saison. Viele weitere sollen folgen. © 2013 Getty Images Der bis dahin mit Abstand größte Erfolg des jungen Toni. Beim Champions-League-Triumph am 25. Mai 2013 kann Kroos wegen einer Verletzung, die ihn seit April 2013 außer Gefecht setzt, zwar nicht spielen, dennoch trägt er im Lauf der Saison maßgeblich zu den großen Erfolgen bei. Der FCB setzt sich mit 2:1 gegen Borussia Dortmund durch. © 2013 Getty Images Das Triple ist perfekt! Mit dem DFB-Pokalsieg am 1. Juni 2013 über den VfB Stuttgart (3:2) krönen der FC Bayern und Jupp Heynckes eine perfekte Saison. Es ist insgesamt schon Kroos siebter Titel. © imago/Bernd König Es läuft für Kroos und die Bayern. Auch im europäischen Supercup triumphieren die Münchner im Elfmeterschießen (7:6) über Europa-League-Sieger Chelsea. In der regulären Spielzeit bereitet Kroos, der endlich wieder fit ist, einen Treffer vor und verwandelt auch im Elfmeterschießen. © imago sportfotodienst Fünfter Titel des Jahres! Mit dem Sieg beim Weltpokal in Marokko geht das überaus erfolgreiche Jahr zu Ende. Im Finale schlagen die Bayern um Kroos Raja Casablanca mit 2:0. © imago/Xinhua Ebenso konzentriert wie Pep Guardiola Kroos hier mit Bier übergießt, fahren die Bayern 2014 die zweite Meisterschaft in Folge ein. Die dritte Schale für Toni Kroos im Trikot des FCB stellt zugleich den zehnten Titel des erst 24-Jährigen dar. © imago/Sportfoto Rudel Der folgende Pokalsieg bedeutet das Double und Kroos' letzten Titel mit dem FC Bayern. Im Juli wechselt er für 25 Millionen Euro zum spanischen Champions-League-Sieger Real Madrid. © imago/Team 2 Der größte Erfolg seiner Karriere! Am 13. Juli 2014 verewigen sich Toni Kroos und die deutsche Nationalelf in den Geschichtsbüchern des Fußballs. Die DFB-Elf schlägt Argentinien im Finale der Weltmeisterschaft mit 1:0. © imago/Ulmer/Teamfoto Am 12. August 2014 fährt Kroos den ersten Titel mit Real Madrid ein. Im UEFA-Supercup setzen sich die Königlichen mit 2:0 gegen den FC Sevilla durch. © imago/Sportimage Zum 2:0-Erfolg über San Lorenzo im Finale der Klub-WM im Dezember 2014 steuert Kroos eine Torvorlage bei. Der Titel in Marokko ist für Kroos der zweite in Folge. © imago/AFLOSPORT Am 28. Mai 2016 setzt sich Real im Finale der Champions League im Elfmeterschießen gegen Atlético Madrid durch. Kroos wird Teil eines kleinen Kreises von Spielern, die die Königsklasse mit zwei verschiedenen Vereinen gewinnen können. © imago/Sven Simon Wie schon zwei Jahre zuvor setzt sich Real Madrid im Finale des UEFA-Supercups gegen den FC Sevilla (3:2) durch. Der Titel wird zwar Teil Kroos' Pokalsammlung, im Kader stand der Weltmeister jedoch nicht. © imago/Marca Der dritte Klub-WM-Titel für Kroos. Wie schon 2014 legt der Mittelfeldstar auch 2016 ein Tor vor, als Real die Kashimer Antlers im Finale mit 4:2 schlägt. © imago/AFLOSPORT Der erste und bislang einzige spanische Meistertitel für Toni Kroos! 2017 eröffnet Real mit dem Ligasieg den Titelreigen. © imago/Ulmer Der nächste Champions-League-Sieg folgt! Erneut gewinnt Real Madrid die Königsklasse, für Toni Kroos ist es schon der dritte Erfolg im europäischen Oberhaus. Sensationell! © imago/Ulmer Titel Nummer 20! Auch gegen Manchester United behält Real Madrid im Finale des UEFA-Supercups die Oberhand. Die Königlichen schlagen ManU mit 2:1. © imago/GEPA pictures Im Kampf um den spanischen Superpokal schlagen die Madrilenen um Toni Kroos Dauerrivalen FC Barcelona. Der Titel am 16. August ist der zweite innerhalb von nur acht Tagen. © imago/Alterphotos Am 16.12.2017 gewinnt Toni Kroos seinen 22. und vorletzten Titel. Im Finale der Klub-WM in Marokko schlagen die Königlichen Gremio Porto Alegre mit 1:0. © imago/AFLOSPORT Der dritte Final-Triumph in Folge in der Champions League: Toni Kroos zieht auch am 26. Mai 2018 in Kiew die Fäden, gewinnt zum vierten Mal die Champions League. © imago/Bildbyran

„Ich bin vom Charakter her etwas ruhiger“, sagt Kroos. Und sein dazu passendes Erfolgsgeheimnis ist einfach: Er habe gelernt, dass „die erreichten Erfolge“ in „Gelassenheit“ umgemünzt werden müssen. Dazu weiß Kroos genau, was er kann. „Ich bin von meinen Qualitäten überzeugt und mir einfach immer sicher, dass ich sie, egal in welchem Spiel, zeigen kann. Das gibt mir Ruhe.“ „Egal in welchem Spiel“, sagt er. Ob der Gegner wie heute (19.30 Uhr, ARD) im Test Saudi-Arabien heißt oder im Verlauf der WM ein echtes Topteam ist – Kroos macht keine Unterschiede.

Ruhe im Kopf und schnell am Ball

Wie uhrwerkmäßig der 28-Jährige auf dem Platz auftritt, zeigt seine Statistik. Am Fließband produziert Kroos im defensiven Mittelfeld Passquoten von über 90 Prozent angekommener Bälle, spielt vorrausschauend und setzt die Offensive in Szene. Zwischen den WM-Fahrern Sami Khedira, Ilkay Gündogan, Leon Goretzka und Sebastian Rudy gilt er auf dieser Position als unantastbar. Die Kroos-Bilanz nach der Spielzeit 2017/18: Fünf Tore und zehn Vorlagen in 43 Pflichtspielen für Real. Dazu im Schnitt rund elf gelaufene Kilometer und regelmäßig über 100 Ballkontakte pro Partie. Werte eines Dirigenten.

Sein scheidender Klubtrainer Zinédine Zidane über Kroos: „Er ist ein außergewöhnlicher Spieler. Ein Akteur mit unglaublicher Ruhe im Kopf und schnell am Ball. Das macht es natürlich einfacher, wenn man einen Spieler wie ihn in der Mannschaft hat.“ In den WM-Wochen hat Löw dieses Glück. Und für ihn ist Kroos nicht weniger als „ein absoluter Schlüsselspieler und Leistungsträger.“

Kroos kann und darf Klartext reden

Ruhig am Ball – und vor seiner dritten WM längst auch meinungsstark neben dem Platz. Der zweifache Vater scheut es nicht, Klartext zu sprechen. Da waren seine Worte nach dem 0:1 im März im Test gegen Brasilien („Viele haben ihre Chancen nicht genutzt“) und sein Verständnis dafür, dass Leroy Sané nicht im finalen WM-Aufgebot steht – er stimme in Sachen Kader mit Löw überein.

Die Sorge, dass ihm nach der langen Saison mit Real während der WM in seiner wichtigen Rolle die Energie abhandenkommen könnte, hat Kroos nicht. „Ich brauchte schon ein paar Tage. Das gebe ich zu“, sagte er. „Aber das kriege ich schon hin.“

Tonis Devise: Understatement!

Und kriegt das DFB-Team mit dem historischen Titelsammler Kroos (gewann als erster Deutscher viermal die Champions League, vor dem Real-Triple erlebte er 2013 verletzt den Triumph der Bayern mit) auch seine historische erste WM-Titelverteidigung hin? So weit will Kroos noch nicht denken. „Es ist keine Frage, dass wir mit allen mithalten können. Wir haben zunächst ein schweres Auftaktspiel gegen Mexiko. Und wenn es irgendwann so weit ist und wir gegen eine große Nation spielen, können wir uns darüber unterhalten.“ Understatement ist seine Devise. Dabei schwingt doch ein gutes Omen mit. Sami Khedira kam 2014 als Champions-League-Sieger (auch mit Real Madrid) zur WM und durfte ein paar Wochen später wieder feiern – mit dem WM-Pokal.

Dass aktuelle DFB-Team sei laut Kroos am Ball sogar besser als das von 2014, müsse aber noch stärker zu einer Einheit zusammenwachsen. Er „werde alles dafür tun, dass wir dieses Gefühl entwickeln“. So spricht eine Führungsfigur, die bei all dem Rummel ganz geerdet bleibt. „Es ist nur Fußball“, sagt Kroos. Den spielt er allerdings ziemlich gut.

