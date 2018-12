Tonnenschwere Jobs: Diese vier Profis von Hannover 96 müssen nun anpacken

Das Team funktioniert längst nicht so gut wie in den vergangenen beiden Jahren. Mit den Personalwechseln – neun Spieler haben den Verein verlassen, acht sind gekommen – scheint auch der Teamgeist verlorengegangen zu sein. Eine verschworene Gemeinschaft, in der jeder für jeden mitarbeitet, war zu­letzt nicht mehr auf dem Platz zu erkennen. Es ist Krise – und an der Zeit gegenzusteuern.