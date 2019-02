Toonga erläuft bei den Dresden Monarchs auch 2019 die Yards

Dresden. Runningbacks spielen im offensiven Konzept der Königlichen immer eine nicht zu unterschätzende Rolle. Schwer auszurechnen wollen die Dresden Monarchs sein. Es gilt, die Defensive des Gegners in jedem Spielzug neu zu fordern. Mit dem Runningback-Gespann Glen Toonga aus Großbritannien und dem Dresdner Yazan Nasser hat das Team um Headcoach Ulrich Däuber scheinbar die perfekte Zusammensetzung gefunden. Laufstark, um Raumgewinn und Punkte auf dem Boden zu garantieren und fangsicher, um Pässe zu verwerten.

Bereits im letzten Jahr sehr erfolgreich, kehrt Glen Toonga 2019 zurück in den Monarchs-Kader. Toonga ist mit seinen 1,78 Meter Körpergröße, 98 Kilogramm Gewicht und seinem niedrigen Schwerpunkt nur schwer zu tackeln. Zusammen mit seinen deutschen Positionskollegen Yazan Nasser (1,65 Meter; 80 Kilogramm) und Ruven Pietsch (20) (1,86 m; 105 kg) stehen den Dresden Monarchs drei körperlich sehr verschiedene Laufangreifer zur Verfügung. Von klein und wendig bis groß und bullig ist man bestens aufgestellt, fordert so die gegnerischen Defensivabteilungen in jedem Spielzug neu. Die Monarchs-Fans dürfen sich auf ein starkes Laufspiel freuen.