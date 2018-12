Top 5: Das hat Hannovers Sportwelt am Wochenende zu bieten

Wieder einmal jede Menge los in Hannovers Sportwelt: Während Bundesligist Hannover 96 am Sonntag (15.30 Uhr) zum wichtigen Auswärtsspiel beim FSV Mainz 05 antreten muss, geht es in der Region Hannover sportlich gesehen wieder zur Sache.

Neben dem Regionalliga-Heimspiel vom TSV Havelse, der nach vier sieglosen Spielen endlich wieder einen Dreier einfahren will, spielt auch der Tabellenzweite der Eishockey-Oberliga, die Hannover Scorpions vor heimischem Publikum.

Spannend ist auch die Drittliga-Partie der Handballer aus Hannover-Burgwedel. Sie empfangen den Tabellenführer HC Empor Rostock im Schulzentrum Burgwedel.