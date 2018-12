Top 5: Das ist an diesem Wochenende in Hannovers Sportwelt los

Jede Menge los in Hannovers Sportwelt: Auch an diesem Wochenende finden wieder einige Events statt, die es in sich haben. Allen voran der Steelman-Hindernislauf, der am Sonntag (11 Uhr) auf der Neuen Bult über die Bühne geht. Auch für den SPORTBUZZER geht ein Team an den Start, welches sich den unzähligen Herausforderungen stellt.