Luka Modric, Kylian Mbappé und Co.: Das ist die SPORTBUZZER-Elf der WM

Für die FIFA ist die Sache klar: Luka Modric von Überraschungs-Vizeweltmeister Kroatien war der beste Spieler der WM. Der Kapitän und Mittelfeldstratege erhielt nach dem Finale gegen Frankreich (2:4) den "Goldenen Ball". So verdient diese Wahl ist, hätte damit vor dem Turnier wohl kaum einer gerechnet. Und Modric ist nicht die einzige positive Überraschung der Weltmeisterschaft. Auch andere Spieler konnten in Russland aus dem Schatten von Lionel Messi und Cristiano Ronaldo treten, weil die beiden Superstars mit ihren Teams früh ausschieden. Und so stehen in der SPORTBUZZER-Elf der WM auch einige frischen Gesichtern.