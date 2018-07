Top-Überholmanöver kurz vor Schluss: Sebastian Vettel gewinnt in Silverstone

Anzeige

Im irren Spektakel von Silverstone hat Sebastian Vettel das Formel-1-Reich seines Titelrivalen Lewis Hamilton erobert und seine WM-Führung gefestigt. Nach einem Blitzstart und einem Sensationsmanöver kurz vor Schluss fuhr der Ferrari-Pilot am Sonntag zum Sieg beim Grand Prix von Großbritannien vor Mercedes-Star Hamilton, der nach einem Unfall zu Beginn jedoch eine grandiose Aufholjagd hinlegte und so den Schaden in Grenzen hielt. Dritter beim actionreichen zehnten Saisonlauf wurde Kimi Räikkönen, der im zweiten Ferrari Verursacher des Crashs mit Hamilton am Start gewesen war.

Vettel liegt nach seinem vierten Sieg in diesem Jahr in der Gesamtwertung nun acht Punkte vor Titelverteidiger Hamilton. „Danke, Jungs, tatatata“, funkte der Hesse nach der Zieldurchfahrt. Der 31-Jährige hatte sich den zweiten Erfolg in Silverstone nach 2009 durch einen klasse Start verdient, als er den Lokalhelden Hamilton hinter sich ließ. Doch Vettel musste bis zum Schluss kämpfen. Nach zwei Safety-Car-Phasen lag er hinter Valtteri Bottas im zweiten Silberpfeil nur noch auf Rang zwei, kämpfte sich jedoch fünf Runden vor dem Ende wieder vorbei und war nicht mehr zu stoppen.

50 ehemalige Formel-1-Fahrer und was aus ihnen wurde Jenson Button, Nico Rosberg, Marc Gene, Jarno Trulli: Wir zeigen 50 ehemalige Formel-1-Fahrer und was aus ihnen wurde. © dpa, imago, Getty Mika Häkkinen (Jahrgang 1968): Der Finne lieferte sich um die Jahrtausendwende viele packende Duelle mit Michael Schumacher. In den Jahren 1998 und 1999 konnte Häkkinen sich den Weltmeistertitel im McLaren sichern. Insgesamt startete er von 1991 bis 2001 in 161 Rennen. Von 2004 bis 2007 fuhr Häkkinen bei der DTM mit, er konnte dort sogar ein paar Rennsiege verbuchen, eine Meisterschaft blieb ihm jedoch verwehrt. Er fuhr seitdem in verschiedenen kleineren Renn-Events für Mercedes und ist seit 2017 offizieller Markenbotschafter für McLaren. © Mark Thompson / Getty Rubens Barrichello (Jahrgang 1972): Niemand ist mehr Formel-1-Rennen gefahren, als der Brasilianer Rubens Barrichello. Von 1993 bis 2011 startete er in 323 Grand-Prix. Den Fans blieb er in Erinnerung als Teamkollege von Michael Schumacher im Ferrari (2000 bis 2005). Bis heute ist der dem Rennsport treu geblieben, fährt inzwischen in Brasilien Stock Car und belegte 2017 den fünften Rang in der Gesamtwertung. © Getty Heinz-Harald Frentzen (Jahrgang 1967): Der gebürtige Mönchengladbacher startete von 1994 bis 2003 bei 157 Formel-1 Rennen. Sein größter Erfolg war der zweite Platz in der WM-Fahrerwertung von 1997 im Team Williams. Nach seiner Formel-1-Karriere fuhr Frentzen zwei Jahre lang in der DTM, anschließend war er bei Langstreckenrennen und in der Speedcar Series aktiv. Inzwischen hat sich Frentzen der Elektromobilität verschrieben. Er testet Autos für Tesla und wirbt für grüne Motoren, die mit Strom aus erneuerbarer Energie angetrieben werden. © imago Damon Hill (Jahrgang 1960): Der Sohn des zweifachen Formel-1-Weltmeisters Graham Hill startete von 1992 bis 1999 für die Teams Brabham, Williams, Arrows und Jordan in der Formel-1. Im Jahr 1996 gewann Damon Hill mit Williams die Weltmeisterschaft. Nach seinem Rückzug von der Formel-1 gründete Hill den "Supercar Club P1", dessen Mitglieder Zugang zu exklusiven und teuren Sportwagen haben. Von 2006 bis 2011 war Damon Hill Präsident des British Racing Drivers Club, dem Eigentümer der Silverstone-Strecke. Seit einigen Jahren arbeitet Hill nun als TV-Experte für Sky Sports in England. © imago Jarno Trulli (Jahrgang 1974): Nach dem Ende seiner Formel-1-Karriere wurde Trulli Winzer. Zusammen mit seinem Vater bestellt er in seiner Italienischen Heimat Abruzzen einige Weinberge. Von 1997 bis 2011 fuhr Trulli in der Formel 1, wobei er 2004 mit Renault seinen einzigen Grand-Prix gewinnen konnte. 2015 und 2016 ging er in der Formel E an den Start, konnte dort allerdings keine Siege einfahren. © imago Jacques Villeneuve (Jahrgang 1971): Immer ein paar Größen zu groß sollen die Rennanzüge vom Kanadier Jacques Villeneuve gewesen sein, der gerne als Exzentriker auftrat. Im Jahr 1997 wurde Villeneuve im Team Williams Weltmeister, nachdem er sich über die ganze Saison ein packendes Duell mit Michael Schumacher geliefert hatte. Seine Karriere in der Formel 1 dauerte von 1996 bis 2006. Danach versuchte er ein paar Jahre in der Amerikanischen Nascar-Serie Fuß zu fassen, was ihm aber nicht so recht gelang. Im Jahr 2007 veröffentlichte er außerdem ein Musikalbum, das er gemeinsam mit seiner Schwester komponiert hatte. 2015 und 2016 startete er in der Formel E, eher er 2017 seine eigene Rennstrecke in Kanada eröffnete. © imago Nick Heidfeld (Jahrgang 1977): Nick Heidfeld hält einen kuriosen Rekord: Er ist der Fahrer mit den meisten Podestplätzen (13), ohne einen einzigen Rennsieg. Von 2000 bis 2011 startete er bei 183 Formel-1-Rennen. Zurzeit fährt er in der Formel E für das Team Mahindra Racing, wo er 2017 den siebten Platz in der Gesamtwertung erreichte. © Getty Timo Glock (Jahrgang 1982): Gewonnen hat Timo Glock in der Formel 1 nie ein Rennen (91 Starts zwischen 2004 und 2012). In der DTM sieht das ganz anders aus. Dort fährt der Deutsche seit 2013 regelmäßig Punkte ein und konnte bisher vier Rennen gewinnen. Die Saison 2017 beendete er auf dem siebten Platz der Gesamtwertung. © Getty Jenson Button (Jahrgang 1980): Button ist der britische Fahrer mit den meisten Starts in der Formel 1. Zwischen 2000 und 2017 fuhr er in 306 Rennen. 2009 wurde er Weltmeister mit Team Brawn GP. Zuletzt war Button Ersatzfahrer bei McLaren. Auch in der Saison 2018 wird er für McLaren tätig sein, als Berater in der Entwicklung der Rennfahrzeuge. © Getty Sébastien Bourdais (Jahrgang 1979): Zwei Jahre fuhr der Franzose für Toro Rosso in der Formel 1 (2008-2009). Sein größter Erfolg war dabei zweimal der siebte Platz. Nach ein paar Rennen in der Superleague Formula startet er inzwischen seit 2011 in der Indy Car Series. © Getty Nico Rosberg (Jahrgang 1985): Schon Nico Rosbergs Vater Keke war Weltmeister - er gewann 1982 mit Williams den Titel. Sohn Nico startete von 2006 bis 2016 in insgesamt 206 Grand-Prix-Rennen für Williams und Mercedes. Seine Karriere beendete er mit dem Gewinn der Weltmeisterschaft 2016. Seitdem genießt er seine Freizeit, tritt ab und zu in Werbespots im Fernsehen auf, zuletzt auch in einer Talkshow. Seit Saisonbeginn 2018 ist er TV-Experte für RTL und Sky UK. © Getty Pastor Maldonado (Jahrgang 1985): Wenn es um Strafen geht, war Pastor Maldonado immer vorn dabei. In den Jahren 2012 bis 2014 stand der Venezolaner, unter Kollegen spöttisch "Crashtor" genannt, im Ranking der Sanktionen stets an erster Stelle. Sportlich lief es kaum besser: Ein Grundspeed war dem Mann, der sich 2010 mit dem Titel der Nachwuchsklasse GP2 für ein Cockpit bei Williams bewarb, nicht abzusprechen, zahlreiche Kollisionen ließen ihn jedoch zu einer tragischen Figur im Fahrerlager werden. 2014 und 2015 startete er für Lotus. 2017 war er Testfahrer für Reifenhersteller Pirelli. © Getty Eddie Irvine (Jahrgang 1965): Der ehemalige Teamkollege von Michael Schumacher bei Ferrari ist inzwischen Privatier. Er ist Co-Eigentümer eines irischen Logistikunternehmens, das zuletzt große Gewinne machen konnte. In der Formel 1 konnte Irvine zwischen 1993 und 2002 insgesamt vier Grand-Prix Siege einfahren. © Getty Kamui Kobayashi (Jahrgang 1986): Wie so viele Rennfahrer vor ihm begann auch der Japaner Kamui Kobayashi seine Karriere mit dem Kartsport. Über die japanische Formel Toyota und die GP2-Serie kam er 2009 zur Formel 1. Dort startete er bis 2014 für Toyota, Sauber und Caterham in 75 Rennen. Nach der Insolvenz des Teams Caterham wechselte er in die Super Formula. Zuletzt wurde er als Pilot für das Team MS&AD Andretti in der Formel E vorgestellt. © Getty Ralf Schumacher (Jahrgang 1975): Konnte in seiner zehnjährigen Formel-1-Karriere (1997 bis 2007) nie einen Weltmeistertitel holen. Von 180 Rennen gewann er sechs. Schumacher startete von 2008 bis 2012 in der DTM für Mercedes, konnte dort aber keine nennenswerten Erfolge einfahren. Nach dem Unfall seines Bruders Michael und der Trennung von seiner Frau Cora zog sich Ralf aus der Öffentlichkeit zurück. Seit zwei Jahren leitet er das Team "US Racing" in der Formel 4, sein Sohn David fährt dort. © imago Olivier Panis (Jahrgang 1966): Der Franzose Olivier Panis startete zwischen 1994 und 2004 in 158 Formel-1-Rennen. Sein größter Erfolg war der Sieg des Grand-Prix in Monaco 1996. Wie so viele andere Formel-1-Fahrer blieb auch Panis nach dem Ende seiner aktiven Zeit zunächst als Testfahrer der Formel 1 treu. Bis 2006 arbeitete er für das Team Toyota. Nach einigen Rennen in der Le-Mans Series ist er inzwischen Manager des Französischen Rennfahrers Charles Pic. © Getty Max Chilton (Jahrgang 1991): Kleine Teams sind oft auf Piloten angewiesen, die Geld durch Sponsoren oder die Familie mitbringen. Die Verpflichtung des Engländers Max Chilton durch Marussia war so ein Fall. Der Mann aus Redhill in Surrey ist Sohn des Multimillionärs Grahame Chilton und startete in den Jahren 2013 und 2014 für das klamme Team, das sich im Laufe seiner zweiten Saison auflöste. Interessant: Chilton war in seiner Rookie-Saison der einzige Fahrer, der alle 19 Rennen beendete. Das ist Rekord. 2015 heuerte er in der IndyCar Series an, nahm an den World Endurance Championships und den 24 Stunden von Le Mans teil. © Getty Giancarlo Fisichella (Jahrgang 1973): Für insgesamt acht Teams fuhr der Italiener Fisichella zwischen 1996 und 2009 in der Formel 1. Seine beste WM-Bilanz ist der 4. Platz im Jahr 2006. Seit dem Ende seiner Karriere arbeitet er für Ferrari als Testfahrer und startet in anderen Rennklassen. Zuletzt gewann er 2017 das 12-Stunden-Rennen von Bathurst. © imago Mark Webber (Jahrgang 1976): Hat sich 2016 vom Motorsport verabschiedet. Der Waliser fuhr zwischen 2002 und 2013 für Minardi, Jaguar, Williams und Red Bull in der Formel 1. Sein bestes Saisonergebnis war drei Mal der dritte Platz in der Fahrerwertung. In seiner Heimatstadt Aston Clinton gehört ihm heute ein Pub. © Getty Pedro de la Rosa (Jahrgang 1971): Während seiner Karriere als Formel-1-Rennfahrer ging der Spanier Pedro de la Rosa von 1999 bis 2012 für fünf verschiedene Teams insgesamt 105 Mal an den Start. Einen Grand Prix gewinnen konnte er dabei allerdings nie. Bis 2014 testete er für Ferrari Rennwagen, ehe er als Testfahrer in die Formel E wechselte. © Getty Vitaly Petrov (Jahrgang 1984): Als Vitaly Petrov 2010 als neuer Fahrer von Renault vorgestellt wurde, schrieb er Geschichte: Denn die "Rakete aus Vyborg" war der erste Russe, der in der Formel 1 an den Start ging. Erfolglos war er nicht: In seiner Debütsaison wurde er Siebter in China - und überholte dabei Michael Schumacher und Mark Webber. 2012 wechselte der für einen Formel-1-Fahrer ungewöhnlich große Petrov (1,85 Meter) zu Caterham, sammelte aber keine Punkte mehr. Später fuhr der 1984 geborene Westrusse erfolglos für Mücke Motorsport in der DTM. Seit 2016 nimmt er an den legendären 24 Stunden von Le Mans teil - 2016 wurde er starker Dritter. © Getty Michael Schumacher (Jahrgang 1969): "Schumi" ist der erfolgreichste Formel-1-Pilot aller Zeiten. Seine sieben Weltmeistertitel sind bis heute Rekord. Er fuhr von 1991 bis 2006 für Jordan, Benetton und Ferrari. Von 2010 bis 2012 stieg er noch einmal für Mercedes ins Cockpit, konnte aber keine Rennen mehr gewinnen. Im Dezember 2013 erlitt er nach einem Skiunfall in den Alpen schwere Kopfverletzungen und fiel in ein Koma. Über seinen Gesundheitszustand ist seitdem kaum etwas bekannt. Zuletzt hatte seine Managerin 2016 Gerüchte dementiert, Schumacher könne wieder gehen. Zurückgezogen vor der Öffentlichkeit wird Michael Schumacher auf seinem Grundstück am Genfer See von Ärzten gepflegt. © imago David Coulthard (Jahrgang 1971): Der Schotte David Marshall Coulthard ist vielen Formel-1-Fans vor allem als Teamkollege von Mika Häkkinen bei McLaren Ende der 90er-Jahre bekannt. Den größten Erfolg seiner langen Karriere (246 Starts zwischen 1994 und 2008) feierte er 2001, als er Vizeweltmeister hinter Michael Schumacher wurde. Nach seiner aktiven Zeit wurde er Testfahrer für Red Bull in der Formel 1 und stieg 2010 für drei Jahre in die DTM ein. Seit 2010 tritt er außerdem als Experte und Kommentator für das englische Fernsehen auf. © imago Christian Klien (Jahrgang 1983): Die Laufbahn des Österreichers Christian Klien mutet eigenartig an: Der Mann aus Hohenems begann 2004 als Teamkollege von Mark Webber bei Jaguar. Als die Lizenz des Teams von Red Bull übernommen wurde, blieb der Landsmann von Dosen-Mogul Dietrich Mateschitz. An der Seite von David Coulthard gewann Klien in Australien 2005 die ersten Punkte in der Formel-1-Geschichte von Red Bull, als er Sechster wurde. 2007 wechselte er nach einer erfolglosen Saison zu Honda, blieb aber ohne Punkte. 2010 sprang er beim erfolglosen HRT-Team ein. Aktuell startet er in er European Le Mans Series und ist im österreichischen Bundesheer. © Getty Alessandro Zanardi (Jahrgang 1966): Der Werdegang des Italieners Alessandro Zanardi ist außergewöhnlich. Zwischen 1991 bis 1999 fuhr er 41 Mal in der Formel 1 mit. Eine Verletzung verhinderte 1993, dass er Stammpilot bei Lotus wurde. 2001 fuhr Zanardi in der Champ-Car-Serie, als er in einen wahren Horror-Crash verwickelt wurde. Er verlor bei dem Unfall beide Beine und musste mehrfach wiederbelebt werden. Doch schon 2003 setzte er sich mit Prothesen erneut in einen Rennwagen. Von 2005 bis 2009 startete er in der DTM mit einem eigens für ihn umgebauten Wagen. Er konnte dabei sogar drei Rennen gewinnen. Seit 2011 fährt er Handbike und nahm 2012 und 2016 an den Paralympics teil. Er gewann dabei sogar drei Goldmedaillen. © Getty Alexander Wurz (Jahrgang 1974): Als jüngster Sieger des 24-Stunden-Rennens von Le Mans begann Alexander Wurz 1996 seine Karriere als Profi-Rennfahrer. Von 1997 bis 2007 startete er in 69 Formel-1-Rennen, wobei drei Drittplatzierungen bei Grand-Prix-Rennen seine größten Erfolge waren. Gemeinsam mit seinem Vater gründete Alexander Wurz 2006 die Firma "Test & Training International", die sich mit der Aus- und Weiterbildung von Verkehrsteilnehmern beschäftigt. Seit 2008 ist Wurz auch als Co-Kommentator im österreichischen Fernsehen tätig. Nach einer letzten Teilnahme am 24-Stunden-Rennen von Daytona beendete er 2016 seine aktive Laufbahn als Rennfahrer. © imago Johnny Herbert (Jahrgang 1964): "What doesn't kill you..." ist der Titel von Johnny Herberts Buch, das er 2016 veröffentlichte. Es ist eine Anspielung auf seine schwere Verletzung, die er sich zu Beginn seiner Karriere zugezogen hatte. Zwischen 1989 und 2000 war er in der Formel 1 aktiv und konnte drei Rennen gewinnen. Von 2000 bis 2007 startete er beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans, wo er drei Mal Zweiter wurde. Seit 2012 tritt er immer wieder als Experte im Britischen Fernsehen auf. © Getty Marc Gene (Jahrgang 1974): Nach dem Ende seiner Zeit als Fahrer in der Formel 1 (35 Starts von 1999 bis 2004) arbeitete der Spanier als Testfahrer für Ferrari. Bis heute ist er als Berater und Testfahrer für die Scuderia tätig. In Italien und Spanien tritt er regelmäßig als TV-Experte auf. Sein letztes Rennen fuhr er 2014, als er bei den 24 Stunden von Le Mans den 2. Platz erreichte. © Getty Ricardo Zonta (Jahrgang 1976): Ebenso wie Landsmann Rubens Barrichello fährt Ricardo Zonta inzwischen in Brasilien Stock Car. 2017 landete er in der Gesamtwertung auf dem 11. Platz. In der Formel 1 startete er zwischen 1999 und 2004 für BAR, Jordan und Toyota. 2005 vertrat er für ein Rennen den verletzten Ralf Schumacher, ging nach dem Qualifying dann aber nicht an den Start, weil sein Team Sicherheitsbedenken hatte. © Getty Jean Alesi (Jahrgang 1964): Der Franzose fuhr von 1989 bis 2001 in der Formel 1. Sein größter Erfolg war ein Sieg beim Großen Preis von Kanada 1995. Von 2002 bis 2006 startete er in der DTM, danach bis 2008 in der Speedcar Series. Seit 2011 ist Alesi Markenbotschafter für den Reifenhersteller Pirelli. Heute kümmert er sich vor allem um seinen Sohn, der als Nachwuchsfahrer in ein Förderprogramm von Ferrari aufgenommen wurde. © Getty Mika Salo (Jahrgang 1966): Wie so viele andere ehemalige Formel-1-Fahrer arbeitet auch der Finne Mika Juhani Salo heute als TV-Kommentator. Außerdem ist er immer wieder als Race Steward im Einsatz. In seiner Formel-1-Karriere startete er zwischen 1994 und 2002 in 110 Rennen, konnte aber keinen Sieg einfahren. © Getty Adrian Sutil (Jahrgang 1983): Würde es Nico Hülkenberg nicht geben, wäre Adrian Sutil der Formel-1-Fahrer mit den meisten Starts, der nie auf dem Podium stand. Zwischen 2007 und 2014 startete der Deutsche in 128 Rennen. Seine beste Gesamtplatzierung gelang ihm 2011 im Team Force India, als er 9. wurde. Bis 2016 war er Testfahrer für Williams, seitdem hört man nicht mehr viel von Sutil. © Getty Takuma Sato (Jahrgang 1977): Die Rennfahrerkarriere vom Japaner Takuma Sato ist noch nicht vorbei. Nachdem er von 2002 bis 2008 bei 90 Grand-Prix in der Formel 1 an den Start ging, fährt er seit 2010 in der Indy Car Series. 2017 konnte er außerdem das legendäre Rennen Indianapolis 500 gewinnen. © Getty Juan Pablo Montoya (Jahrgang 1975): Der Kolumbianer ging von 2001 bis 2006 für Williams und McLaren in der Formel 1 an den Start. Von 94 Rennen konnte er sieben gewinnen und wurde zwei Mal WM-Dritter. 2006 debütierte er in der höchsten Nascar-Division in den USA, wo er bis 2013 aktiv war. Bis 2016 fuhr er in der Indy Car Series, in der er inzwischen als Testfahrer arbeitet. © Getty Jos Verstappen (Jahrgang 1972): Solange ihn sein Sohn Max nicht überholt, bleibt Jos Verstappen der Niederländer mit den meisten Formel-1-Starts (107). Zwischen 1994 und 2003 fuhr er für insgesamt sieben Teams, konnte aber nie ein Rennen gewinnen. Verstappen fuhr bis 2009 in verschiedenen anderen Rennsportklassen mit und gewann unter anderem 2008 die 24 Stunden von Le Mans. Seit ein paar Jahren ist Jos Verstappen der Manager seines Sohns Max. © Getty Enrique Bernoldi (Jahrgang 1978): Der Brasilianer Enrique Bernoldi, von 2001 bis 2002 für Arrows in der Formel 1, wurde für ein Manöver bekannt: Beim GP von Monaco hielt er den schnelleren McLaren-Piloten David Coulthard für 35 Runden auf - woraufhin der Schotte und Teamchef Ron Dennis verbal auf den damals 22-Jährigen losgingen. Als sich das Team wegen Geldproblemen Mitte 2002 auflöste, war auch Bernoldis Formel-1-Karriere vorbei. 2004 wurde er für zwei Jahre Testfahrer von BAR, später fuhr er IndyCar und nahm an der FIA GT World Championship teil. In seiner Heimat Brasilien fährt der Mann aus Curitiba Stock Car. © Getty Felipe Nasr (Jahrgang 1992): Bislang liest sich die Formel-1-Laufbahn von Felipe Nasr recht kurz. Lediglich in der Saison 2015 bis 2016 startete der 1992 geborene Brasilianer in der Königsklasse - für Sauber. 39 Starts stehen zu Buche, seine beste Platzierung war ein starker fünfter Platz gleich beim ersten Rennen in Melbourne. Zur Saison 2017 wurde Nasr, dessen Vorfahren aus dem Libanon stammen, vom Deutschen Pascal Wehrlein ersetzt. 2018 startet er in einer US-amerikanischen SportsCar-Klasse. © Getty Heikki Kovalainen (Jahrgang 1981): Finnen haben in der Formel 1 eine lange und ruhmreiche Tradition - denkt man nur an Keke Rosberg und Mika Häkkinen, die beide Weltmeister wurden. Heikki Kovalainen blieb diese Ehre verwehrt. 2007 fuhr Kovalainen als Nachfolger von Weltmeister Fernando Alonso für Renault, 2008 tauschte er mit dem Spanier die Cockpits und ging zu McLaren, wo er in Ungarn seinen einzigen Rennsieg einfuhr. Insgesamt beendete er die Saison auf einem enttäuschenden siebten Rang. 2010 wechselte er zu Lotus Racing und blieb für drei Jahre. Seit 2017 fährt Kovalainen in der Super GT in Japan. © Getty Pedro Diniz (Jahrgang 1970): Spötter behaupten, der aus reichem Hause stammende Pedro Diniz habe seine Formel-1-Karriere nur seinem Geld zu verdanken. Sonderlich erfolgreich war der Brasilianer nämlich nie. 1995 feierte er sein Formel-1-Debüt beim italienischen Forti-Team, später saß er auch bei Ligier (1996) und Arrows (1997/98) hinterm Steuer. Im Gedächtnis ist Diniz wohl für seine letzte Station: 1999 und 2000 startete er für Sauber. Anders als in den vorherigen Jahren konnte Diniz diesmal aber keinen Punkt holen. Entnervt zog er sich zurück, kaufte sich aber für 10 Millionen Euro ins Prost-Team ein und wurde Manager des Teams. 2001 beendete er seine Tätigkeit und gründete eine neue Rennserie. © Getty Shinji Nakano (Jahrgang 1971): Die Formel-1-Karriere von Shinji Nakano war vorbei, ehe sie so richtig Fahrt aufnehmen konnte. Nach einer Debütsaison bei Prost mit immerhin sechsten Plätzen in Kanada und Ungarn 1997 wechselte der Japaner 1998 zu Minardi. Beim unterpowerten Hinterbänkler aus Italien kam Nakano aber nicht mehr in die Punkte und hörte auf. 1999 wurde er von Jordan als Testfahrer in Beschlag genommen, weil er aus seiner Zeit in Japan Spezialist für den Kundenmotor Mugen-Honda ist. Seit 2005 ist der 1971 geborene Mann aus Osaka Stammgast bei den 24 Stunden von Le Mans. © Getty Gerhard Berger (Jahrgang 1959): Er ist neben Niki Lauda das große Idol aller österreichischen Motorsportfans: Gerhard Berger ging von 1984 bis 1997 in der Formel 1 an den Start und holte zehn Siege. Der schnelle Pilot aus Wörgl nahe der deutschen Grenze startete für die absoluten Topteams: 1987 bis 1989 und 1993 bis 1995 für Ferrari sowie von 1990 bis 1992 für McLaren Honda. Zweimal wurde er Dritter im Fahrer-Ranking. Der im Fahrerlager unglaublich beliebte Berger blieb dem Motorsport erhalten: Zunächst als Teamchef von BMW Williams, dann für zwei Jahre in ähnlicher Funktion bei Toro Rosso. Inzwischen ist er Chef-Promoter der DTM. © Getty Bruno Senna (Jahrgang 1983): Senna - ein Name, der verpflichtet. 2010 begann die Formel-1-Laufbahn von Bruno Senna, dem Neffen des legendären Ayrton, gegen den er schon auf der Familienfarm Go-Karts fuhr. Die Geschichte des Clans ist eine tragische: Nicht nur Onkel Ayrton starb bei einem Unfall, auch Brunos Vater Flávio Lalli. Trotzdem zog es Senna in den Motorsport. In der Formel 1 ging er für HRT (2010), Renault (2011) und Williams (2012) an den Start. Später arbeitete er als TV-Experte für Sky Sports und Channel 4. © Getty Sébastien Buemi (Jahrgang 1988): Einer von vielen, der es bei Toro Rosso versuchte: Der Schweizer Sébastien Buemi startete von 2009 bis 2011 in der Formel 1 und sammelte insgesamt 29 Punkte in 43 Rennen. Einen Platz im Red Bull, das ultimative Ziel jedes Toro-Rosso-Piloten, blieb ihm jedoch verwehrt. Nach seiner Formel-1-Laufbahn verlegte sich Buemi erfolgreich auf die Langstrecke: Mit Podiumsplatzierungen bei den 24 Stunden in Le Mans und dem Sieg bei den World Endurance Championships 2014. In der Saison 2015/16 gewann er außerdem die zweite Saison in der Formel E. © Getty Jéan-Eric Vergne (Jahrgang 1990): In den Jahren 2012 bis 2014 startete Jéan-Eric Vergne für Toro Rosso. Der smarte Franzose aus Pontoise bei Paris blieb im ersten Jahr sogar vor Teamkollege Daniel Ricciardo, der später zu Red Bull wechselte. Diesen Schritt schaffte Vergne nicht. 2015/16 wurde er als Testfahrer von Ferrari angestellt, seither fährt der WM-13. von 2014 in der Formel E. © Getty Nelson Piquet, Jr. (Jahrgang 1985): "Crash-Gate" ist das, was Formel-1-Kenner mit dem Sohn des dreimaligen Weltmeisters Nelson Piquet (senior) in Verbindung bringen. Im Jahr 2009 kam heraus, dass Piquet Junior bei einem Grand Prix in Singapur absichtlich einen Crash gebaut hatte, um seinem damaligen Teamkameraden Fernando Alonso zu helfen. Renault-Teamchef Flavio Briatore, der den Crash angeordnet hatte, wurde daraufhin vor Gericht verurteilt. Piquet Junior, der zwischen 2008 und 2009 auf insgesamt 28 Formel-1-Starts kommt, fährt inzwischen in der Formel E. © Getty Jaime Alguersuari (Jahrgang 1990): Auf insgesamt 46 Formel-1-Starts kommt der Spanier Jaime Alguersuari. Von 2009 bis 2011 fuhr er für Toro Rosso, konnte aber kein Rennen gewinnen. Nachdem er unter anderem in der ADAC GT Masters und in der Formel E gestartet war, beendete er 2015 aus gesundheitlichen Gründen seine Karriere. Er tritt seit einigen Jahren als DJ auf, Künstlername: Squire. © Getty Narain Karthikeyan (Jahrgang 1977): Kumar Ram Narain Karthikeyan war der erste Inder, der in der Formel 1 an den Start ging. Zwischen 2005 und 2012 fuhr er mit Unterbrechungen für Jordan und HRT insgesamt 46 Rennen. Dazwischen ging er in den Rennserien A1-GP, der Le-Mans-Series und Super League Formula an den Start. 2010 startete er in der Camping World Truck Series. Seit 2014 fährt Karthikeyan in der Super Formula. © Getty Paul Di Resta (Jahrgang 1986): Der Sieger der DTM 2010 startete von 2011 bis 2017 insgesamt 59 Mal in der Formel 1. Allerdings war er nur von 2011 bis 2013 Stammfahrer bei Force India, 2017 ersetzte er für ein Rennen den erkrankten Felipe Massa. Seit 2014 fährt er wieder für Mercedes in der DTM. Er ist der Cousin der Rennfahrer Dario und Marino Franchetti. Sein Stiefvater war der schottische Profifußballer Dougie McCracken. © Getty Robert Kubica (Jahrgang 1984): Die Formel-1-Karriere (erster Start 2006) des Polen schien bereits zu Ende, als er sich in einem Rallye-Wagen 2011 eine schwere Verletzung zuzog. Ein paar Jahre später startete er wieder in der Rallye-Europameisterschaft. Im Januar 2018 wurde bekannt, dass Kubica für Williams in der Formel 1 als Ersatz- und Entwicklungsfahrer im Einsatz ist. Eine Rückkehr als Rennfahrer ist also nicht ausgeschlossen. Sein größter Erfolg bisher war der Sieg beim Grand Prix in Kanada 2008. © Clive Rose / Getty Vitantonio Liuzzi (Jahrgang 1981): Der Italiener gehört zu den ehemaligen Formel-1-Fahrern, die nach ihrem Karriereende in die Formel E gewechselt sind. Zwischen 2005 und 2011 war er für Red Bull, Toro Rosso, Force India und HRT insgesamt 80 Mal an den Start gegangen. Aktuell fährt Liuzzi in der GT Asia und ab und zu auch beim Stock Car in Brasilien mit. © Getty

Die nächste Enttäuschung für Mercedes und Hamilton

Für Mercedes und Hamilton war es nach dem technisch bedingten Doppelausfall von Österreich eine Woche zuvor die nächste Enttäuschung. Dabei hatte sich der 33 Jahre alte Brite nach vier Heimsiegen in Serie auch in der Qualifikation am Samstag die beste Startposition gesichert und schien auf dem besten Weg, alleiniger Rekordgewinner in Silverstone zu werden.

Der von Nackenschmerzen geplagte Vettel verpasste indes nur knapp die Pole-Position – und zeigte beim Start die Stärke seines Ferrari. Mit einer Blitzreaktion ließ der Deutsche seinen WM-Rivalen sofort hinter sich und übernahm noch vor der ersten Kurve die Führung.

Hamilton dagegen kam schwer vom Fleck und musste auch Teamkollege Bottas vorbeiziehen lassen. Auch Vettel-Kollege Räikkönen witterte seine Chance. Der Finne zwängte sich neben Hamilton, beide Autos berührten sich und der Mercedes-Star fiel nach einem Dreher bis auf Platz 18 zurück. „Mein Auto ist kaputt“, klagte Hamilton im Boxenfunk. „Schaden hinten rechts“, meldete er wenig später. Doch vom Kommandostand kam Entwarnung. Die Leistungsdaten des Silberpfeils deuteten nicht auf schwerwiegende Unfallfolgen hin.

Rennleitung verurteilt Kimi Räikkönen

Die Rennleitung verurteilte Räikkönen als Schuldigen für den Crash zu einer Zehn-Sekunden-Strafe. Da hatte Hamilton längst mit Wut im Bauch seine Aufoljagd begonnen. Schon nach sechs Runden war der viermalige Weltmeister wieder in den Punkterängen, fünf Umläufe später war er Sechster. Als Räikkönen in Runde 14 seine Strafe antrat und die beiden Red-Bull-Fahrer Max Verstappen und Daniel Ricciardo bald darauf frische Reifen holten, lag Hamilton auf Rang drei.

Das Duell um den Sieg allerdings fuhren Vettel und Bottas aus. Der Ferrari-Pilot kam als erster in Runde 21 zum Boxenstopp, Bottas folgte jedoch nur eine Runde später. Gut drei Sekunden trennten die beiden in dieser Phase. Um Bottas bei seiner Jagd nicht zu behindern, machte der kurz auf Platz zwei gerückte Hamilton umgehend Platz und ließ seinen Stallgefährten passieren. In Runde 25 holte sich dann auch Hamilton frische Gummiwalzen und fiel wieder auf Rang sechs zurück.

Nach dem Ericsson-Crash waren die Strategen gefragt

Die nächste Wende erfuhr das Rennen in Runde 32. Der Schwede Marcus Ericsson verlor die Kontrolle über seinen Sauber und krachte in die Reifenstapel. Das Safety-Car kam auf die Strecke. Nun waren die Strategen gefragt. Zuletzt in Österreich hatte ein Taktikfehler bei Mercedes Hamilton die Rennführung gekostet. Auch diesmal entschied sich das Werksteam, beide Piloten auf der Strecke zu lassen, während Vettel neue Reifen holte.

Das verdienen die Fahrer der Formel 1 2018 Charles Leclerc (Sauber, Vertrag bis 2018) - Jahreseinnahmen: 120.000 Euro © Getty Brendon Hartley (Toro Rosso, Vertrag bis 2018) - Jahreseinnahmen: 290.000 Euro © Getty Pierre Gasly (Toro Rosso, Vertrag bis 2018) - Jahreseinnahmen: 330.000 Euro © Getty Marcus Ericsson (Sauber, Vertrag bis 2018) - Jahreseinnahmen: 410.000 Euro © Getty Carlos Sainz (Renault, Vertrag bis 2018) - Jahreseinnahmen: 640.000 Euro © Getty Sergey Sirotkin (Williams, Vertrag bis 2018) - Jahreseinnahmen: 820.000 Euro © Getty Lance Stroll (Williams, Vertrag bis 2018) - Jahreseinnahmen: 1,5 Millionen Euro © Getty Kevin Magnussen (Haas, Vertrag bis 2018) - Jahreseinnahmen: 2 Millionen Euro © Getty Esteban Ocon (Force India, Vertrag bis 2018) - Jahreseinnahmen: 2,5 Millionen Euro © Getty Romain Grosjean (Haas, Vertrag bis 2018) - Jahreseinnahmen: 3,6 Millionen Euro © Getty Sergio Perez (Force India, Vertrag bis 2018) - Jahreseinnahmen: 4,1 Millionen Euro © Getty Nico Hülkenberg (Renault, Vertrag bis 2018) - Jahreseinnahmen: 4,5 Millionen Euro © Getty Daniel Ricciardo (Red Bull, Vertrag bis 2018) - Jahreseinnahmen: 4,9 Millionen Euro © Getty Stoffel Vandoorne (McLaren, Vertrag bis 2018) - Jahreseinnahmen: 5,7 Millionen Euro © Getty Max Verstappen (Red Bull, Vertrag bis 2020) - Jahreseinnahmen: 8,2 Millionen Euro © Getty Valtteri Bottas (Mercedes, Vertrag bis 2018) - Jahreseinnahmen: 9,8 Millionen Euro © Getty Fernando Alonso (McLaren, Vertrag bis 2018) - Jahreseinnahmen: 24,6 Millionen Euro © Getty Kimi Räkkönen (Ferrari, Vertrag bis 2018) - Jahreseinnahmen: 32,7 Millionen Euro © Getty Lewis Hamilton (Mercedes, Vertrag bis 2018) - Jahreseinnahmen: 40,9 Millionen Euro © Getty Sebastian Vettel (Ferrari, Vertrag bis 2020) - Jahreseinnahmen: 49,1 Millionen Euro © Getty

Hamilton, der nun hinter Bottas und Vettel auf Rang drei lag, fragte irritiert nach: „Wie soll ich denn Vettel schlagen, wenn er frische Reifen hat?“ Die Antwort vom Kommandostand: „Du warst Meilen schneller als andere.“ 15 Runden vor Ende wurde das Rennen wieder freigegeben – und es folgte der nächste Crash. Romain Grosjean im Haas und Carlos Sainz im Renault landeten nach einem Zweikampf in der Streckenbegrenzung. Wieder kam das Safety-Car.