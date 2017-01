Topcagic top beim Testspielsieg des 1. FC Lok

Delitzsch. Eine Halbzeit Boxen, eine Fußball spielen – so sieht die Vorbereitung von Regionalligist Lok Leipzig aus, wenn jener im Eisenbahnerstadion gastiert. Denn zum einen haben die Delitzscher das, was den Probstheidaern fehlt: einen Kunstrasenplatz. Zum anderen eben einen knallharten Boxtrainer: Enrico Nürnberger. Eine Nähmaschine, bei dessen Einheiten sich die Spieler lieber wünschen im Dunkeln Bahnen auf der Asche zu drehen.

Lediglich ein Kicker ist den Fängen von Nürnberger entgangen: Dino Topcagic. Ein unverbrauchtes Gesicht bei den Leipzigern. Der 21-Jährige ist noch bis zum Ende auf Probe bei den Blau-Gelben. Heimisch fühlt Topcagic sich im Mittelfeld. Und bei Lok pudelwohl. 90 Minuten konnte der Wirbelwind sich auf dem rutschigen Geläuf drehen. Der Australo-Kroate fügte sich nahtlos ins Spiel der Leipziger ein. Und das lief mit zunehmender Zeit trotz des kompletten Spielerwechsels nach 45 Minuten gegen die Kickers Markkleeberg (Sachsenliga) wie am Schnürchen. Zur Pause führte Lok 2:0. Quasi fast daheim eröffnete Paul Schinke den Torreigen. Maik Georgi erhöhte drei Minuten später. In Halbzeit zwei durften sich Felix Brüggmann, Hiromu Watahiki und Nils Gottschick in die Schützenliste eintragen.