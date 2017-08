Toptorjäger Werner zurück im Training von RB Leipzig – doch drei Spieler fehlen

Leipzig. Die Fans am Cottaweg waren begeistert: Timo Werner trainierte am Mittwoch nach seiner Oberschenkelprellung wieder ohne Probleme mit der Mannschaft. Für die Anhänger ist es das erste Wiedersehen in der Heimat mit dem besten deutschen Stürmer gewesen – denn nach der Teilnahme am Confed-Cup stieß der 21-Jährige erst während des Sommercamps in Tirol dazu. Durch seine Verletzung beim Testspiel in Österreich gegen den türkischen Pokalsieger Konyaspor (1:0) verpasste der Nationalspieler den internationalen Emirates Cup vergangenes Wochenende in London.