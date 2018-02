Tor-Comeback von Reus: Dortmund schlägt Borussia Mönchengladbach

Roman Bürki: Irgendwie haben sich die Dinge bei Roman Bürki verfestigt, der Schweizer im Dortmunder Tor ringt verzweifelt nach Sicherheit. Gegen Gladbach erwischte er einen guten Tag, ganz stark seine Parade gegen Stindl. Nachdem Bobadilla in hin hineingerutscht war, musste Bürki behandelt werden, biss auf die Zähne und hielt in der zweiten Hälfte zwei mal in kurzer Folge glänzend, brillant sein Reflex gegen Helvedis Kopfball. Bürki rettete Dortmund den schmeichelhaften Sieg. NOTE 1 © imago

Lukasz Piszczek : Seinen Stammplatz rechts in der Viererkette hat Lukasz Piszczek sicher, auch wenn sein Auftreten zuletzt nicht immer souverän war. In Gladbach stand der Pole sicher, über seine Seite passierte nicht viel, allerdings war er vor der Großchance von Stindl nicht richtig im Bolde. Das Spiel nach vorn kann Piszczek allerdings besser. NOTE 3 © imago

Sokratis : Auch wenn er zuletzt nicht immer fehlerfrei agierte, können sie in Dortmund auf ihren griechischen Abwehrchef nicht verzichten. Resolut wie immer war die Zweikampfführung von Sokratis, daran konnten sich seine Nebenleute orientieren. Schwach war allerdings, wie er Ende der ersten Hälfte Hazard ziehen ließ, stark wie er in Halbzeit zwei auf der Linie klärte. NOTE 2 © imago

Manuel Akanji : Der Neuzugang vom FC Basel durfte mal wieder von Beginn an ran, weil Ömer Toprak eine Pause bekam. Akanji löste seine Aufgabe zufriedenstellend ohne zu glänzen. Eine solide Leistung des Schweizers ohne größere Schwächen. NOTE 3 © imago

Jeremy Toljan: Jeremy Toljan leistete sich gegen Bergamo mal wieder einen schweren Schnitzer, sodass viele überrascht waren, dass der frühere Hoffenheimer eine neue Chance in der Startelf erhielt. Auch in Gladbach war Toljan nicht immer im Bilde, die Dortmunder können die Rückkehr von Marcel Schmelzer kaum erwarten. NOTE 4 © imago

Gonzalo Castro : In den letzten Wochen präsentierte sich Gonzalo meilenweit von seiner Bestform entfernt, Trainer Peter Stöger bringt ihn trotzdem immer wieder, weil er sich von ihm Stabilität im defensiven Mittelfeld erhofft. Castro arbeitete viel, stopfte Löcher, aber kreative Ideen im Spielaufbau waren von ihm nicht zu sehen. NOTE 4 © imago

Julian Weigl : Was ist nur mit Julian Weigl los, fragen sie sich in Dortmund. Auch gegen Bergamo agierte der defensive Mittelfeldspieler schwach und taumelte am Rande eines Platzverweises. Auch in Gladbach wurde deutlich, dass die Unpässlichkeiten von Weigl noch lange nicht ausgeräumt sind. Weigl versuchte viel, längst nicht alles gelang. NOTE 4 © imago

Marco Reus : Gladbacher Insider unkten schon Tage vor dem Kräftemessen der beiden Borussen, dass Marco Reus mit Sicherheit gegen seinen ehemaligen Verein das erste Tor nach langer Verletzungspause gelingen würde. Und siehe da, nach einer halben Stunde versenkte Reus den Ball mit klasse Schusstechnik. Auch sonst war der Nationalspieler an alter Wirkungsstätte ein Aktivposten. NOTE 2 © imago

Mario Götze : Der Weltmeister machte nach dem Spiel gegen Bergamo keinen Hehl daraus, wie sehr er sich gewundert habe, nicht von Beginn an spielen zu dürfen. Als er dann durfte, spielte Mario Götze klasse, als Belohnung wurde er nun in die Stammformation befördert. Götze tat sich schwer, weil ihm auf einem Rasen in katastrophalem Zustand die Standfestigkeit fehlte, als er die Schuhe wechselte, wurde es wesentlich besser. Nach 74 Minuten war nach einem starken Auftritt Schluss. NOTE 2 © imago

André Schürrle : Neben Michy Batshuayi ist André Schürrle die erfreulichste Dortmunder Personalie der letzten Wochen. Viele hatten gar nicht mehr daran geglaubt, aber nach vielen Verletzungen und Selbstzweifeln kommt der Nationalspieler immer besser in Form. Am Niederrhein war Schürrle erneut viel unterwegs, spulte ein tolles Arbeitspensum ab und hatte viele gute Ballaktionen. Wunderbar, wie er das Tor von Reus vorbereitete. NOTE 2 © imago

Michy Batshuayi : Der Typ ist ein echtes Phänomen: Fünf Tore in drei Spielen, Michy Batshuayi hat in Rekordzeit dafür gesorgt, dass in Dortmund niemand mehr von Pierre-Emerick Aubameyang spricht. Der Nachfolger aus Belgien trifft nicht nur nach Belieben, sondern spielt auch noch richtig gut Fußball. In Gladbach kam Batshuayi allerdings kaum ins Spiel und fiel vor allem durch eine gelbe Karte und den ein oder anderen gelungenen Hackentrick auf. NOTE 4 © imago

Christian Pulisic : Wo sind der Mut, die Schnelligkeit und die ungebremste Spielfreude von Christian Pulisic geblieben? Der Amerikaner ringt verzweifelt um seine Form, die abhanden gekommen ist. In der letzten Viertelstunde durfte er sich noch beweisen, konnte aber keine großen Akzente mehr setzen. OHNE NOTE © imago

Mahmoud Dahoud : Der ehemalige Gladbacher kam in der Schlussphase an alter Wirkungsstätte ins Spiel und wurde mit Pfiffen empfangen. Dahoud half ebenfalls, den ebenso knappen wie wertvollen Vorsprung ins Ziel zu bringen. OHNE NOTE © imago