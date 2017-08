Torfestival gegen Freiburg: Werners Doppelpack lässt RB Leipzig jubeln

Leipzig. Erster Erfolg für RB Leipzig in seiner zweiten Bundesliga spielzeit. Nach einer mühsamen ersten Halbzeit dreht das Team von Trainer Ralph Hasenhüttl gegen den SC Freiburg den Rückstand zu einem deutlichen 4:1 (0:1)-Sieg. Bereits vergangene Saison hatten die Sachsen die Breisgauer auseinandergenommen, mit 4:0 und 4:1 gesiegt.

Timo Werners Kopfball kurz nach der Pause zum 1:1 ist die Initialzündung. Orban legt vor mehr als 39.000 Zuschauern schnell zum 2:1 nach. Werner macht beim 3:1 den Deckel drauf, Bruma veredelt mit einem tollen Dreher zum 4:1. RB Leipzig bleibt damit auch in seiner zweiten Bundesligasaison das Glück an Sonntagsspieltagen hold.

Debüt für Augustin mit drei Chancen in der ersten Halbzeit

Freiburg agiert frech und mutig, läuft die Leipziger früh an, lässt sie kaum aus der eigenen Hälfte kombinieren. Gulacsi muss schon nach drei Minuten beherzt eine Flanke aus dem Strafraum fischen. Auf der anderen Seite wird es nach zehn Minuten spektakulär: Augustin legt sich den Ball aus der Luft mit der Hacke zu Recht, zieht ab – doch Freiburgs Keeper Schwolow hält.

Einsatz des neuen Video-Assistenten in der 18. Minute: Augustin kommt im Strafraum durch eine Berührung von Marc-Oliver Kempf zu Fall. Auch auf Nachfrage entscheidet Schiedsrichter Christian Dingert – kein Elfmeter. Im Vergleich zum Strafstoß gegen Leipzig auf Schalke wäre ein Elfmeter in dieser Situation durchaus vertretbar gewesen.

Dominik Kaiser: Kommt in der 85. Minute für Doppeltorschütze Werner. Keine Note. (@GEPA Pictures)

Dominik Kaiser: Kommt in der 85. Minute für Doppeltorschütze Werner. Keine Note. (@GEPA Pictures)

Bruma: Wer so ein Tor schießt kriegt eine 1. (@GEPA Pictures)

Bruma: Wer so ein Tor schießt kriegt eine 1. (@GEPA Pictures)

Jean-Kevin Augustin: Erstes Pflichtspiel von Beginn an seit vielen Monaten. Stark am Ball, gut im Zweikampf, Vorlage zum 2:1. Note 2. (@GEPA Pictures)

Jean-Kevin Augustin: Erstes Pflichtspiel von Beginn an seit vielen Monaten. Stark am Ball, gut im Zweikampf, Vorlage zum 2:1. Note 2. (@GEPA Pictures)

Marcel Sabitzer: Vorm Wechsel nicht so stark wie gewohnt, danach ganz der Alte. Note 3. (@GEPA Pictures)

Marcel Sabitzer: Vorm Wechsel nicht so stark wie gewohnt, danach ganz der Alte. Note 3. (@GEPA Pictures)

Emil Forsberg: Der Schwede taut mit Wiederbeginn auf, ist an vielen guten Offensivaktionen beteiligt. Note 3. (@GEPA Pictures)

Emil Forsberg: Der Schwede taut mit Wiederbeginn auf, ist an vielen guten Offensivaktionen beteiligt. Note 3. (@GEPA Pictures)

Naby Keita: Zündet nach einer eher durchschnittlichen Leistung in den ersten 45 Minuten den Nachbrenner. Note 2. (@GEPA Pictures)

Naby Keita: Zündet nach einer eher durchschnittlichen Leistung in den ersten 45 Minuten den Nachbrenner. Note 2. (@GEPA Pictures)

Missverständnisse zwischen Orban und Klostermann

Doch das erste Bundesligator der Saison in der Red-Bull-Arena schießt Freiburg. Orban und Klostermann lassen sich vom Freiburger Terrazzino beide nach außen ziehen – die Lücke in der Mitte nutzt Niederlechner eiskalt zur Führung. Gulacsi hat beim platzierten Flachschuss keine Chance.

Die RB-Fans versuchen ihr Team zu puschen – Augustins dritte Chance landet im Arm des SCF-Keepers, Forsberg setzt die Kugel drüber. Am Ende können die Leipziger froh sein, dass Gulacsi mit der Faust gegen einen strammen Schuss das 2:0 verhindert. Der RB-Keeper ist stinksauer, schreit seine Vorderleute an. Wie schon beim ersten Tor, scheint es ein Missverständnis zwischen Orban und Klostermann gegeben zu haben.

Blitzstart nach der Pause

Freiburgs Torschütze Niederlechner muss in der 52. Minute verletzt raus. Nun sind die Leipziger wie entfesselt, starten ein Dauerfeuerwerk. Eine Hereingabe von Augustin landet schließlich auf dem Fuß von Orban – der neue Kapitän schiebt zum 2:1 (53.) ein.

Freiburgs Coach Streich versucht es in der 70. Minute mit dem Doppelwechsel in der Spitze, Joker Petersen sowie Stürmer Kath kommen. Doch Werner macht den Deckel drauf, trifft aus extrem spitzen Winkel zum 3:1. Bruma verzaubert die Fans kurz nach seiner Einwechslung mit einem Drehschuss in den rechten Winkel zum 4:1.