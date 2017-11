Torfestival in Monaco: RB Leipzig überwintert international

Monaco. Fürstlicher Festtag für RB Leipzig in Monaco: Das Team von Trainer Ralph Hasenhüttl spielt sich beim französischen Meister in einen Torrausch und bleibt weiter im Rennen ums Achtelfinale der Champions League. Mit dem fulminanten 4:1 (4:1)-Sieg bei der AS Monaco sichert sich der Vizemeister den dritten Platz in der Gruppe G und die Teilnahme an der Europa League im neuen Jahr. Monaco ist nach der Niederlage aus dem internationalen Geschäft ausgeschieden.