Torhüter im Mittelpunkt: Christoph Mathis wird immer stärker, Kevin Beech außer Form

Zehn Spiele binnen 17 Tagen bestreiten die Hannover Scorpions und die Hannover Indians aktuell in der Eishockey-Oberliga. Der SPORTBUZZER gibt die wichtigsten Antworten zum Jahreswechsel.

Wie ist die Stimmung bei den Scorpions?

Sie könnte nicht besser sein. Die Mannschaft von Trainer Dieter Reiss beendete 2018 mit fünf Siegen in Folge, darunter ein 5:2 gegen Essen. Die Westdeutschen gewannen zuvor neun Partien in Serie, darunter gegen Serienmeister Tilburg. „Wir haben stark gespielt, wollten ihnen nicht den zehnten Sieg ermöglichen“, sagte Reiss. Was seine Mannschaft vor allem im zweiten Drittel zeigte, war eine Gala-Vorstellung und die beste Saisonleistung.