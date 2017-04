Torloses Remis - 1. FC Lok Leipzig punktet in Fürstenwalde

Fürstenwalde. Nach zuletzt fünf Niederlagen in Folge hat Lok Leipzig am Sonntag einen Auswärtspunkt erkämpft. Die Probstheidaer trennten sich mit 0:0 von Union Fürstenwalde. Vor 962 Zuschauern, darunter etwa 200 aus Leipzig, mussten die Gäste eine gute halbe Stunde in Unterzahl überstehen. Hiromu Watahiki sah in der 58. Minute die Gelb-Rote-Karte wegen wiederholten Foulspiels.