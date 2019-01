Torschütze Haraguchi im Finale - bringt der 96-Japaner den Asien Cup nach Hannover?

Zwei Treffer, ein Assist

Gegen Halbfinal-Gegner Iran setzte er in der Nachspielzeit den Schlusspunkt zum 3:0. Zuvor schoss Werder Bremens Stürmer Yuya Osako die Asiaten 2:0 in Front. Für den 96-Kicker war es das zweite Tor, das Gruppenspiel gegen den Oman entschied er alleine per Foulelfmeter. Im Duell mit Turkmenistan legte Haraguchi das zwischenzeitliche 1:1 durch Osako auf (Endstand: 3:2). .Japan ist auf dem Weg, den fünften Asien-Cup seiner Fußball-Historie zu gewinnen.

Gegen wen das Team von Hajime Moriyasu antreten muss, entscheidet sich noch heute: Um 15 Uhr Mitteleuropäischer Zeit wird das zweite Halbfinale zwischen Katar und Gastgeber VAE angepfiffen. Das Endspiel wird am 1. Februar im Zayed-Sports-City-Stadion in Abu Dhabi ausgetragen.