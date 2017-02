Fürths Doppel-Torschütze gegen 96: Ausgerechnet Serdar Dursun!

Es war sicher einer der schönsten Treffer der aktuellen Zweitliga-Saison: In der 16. Minute der Partie SpVgg Greuther Fürth gegen Hannover 96 nahm der Fürther Serdar Dursun eine Kopfballvorlage von der linken Seite mit dem Rücken zum Tor an – und platzierte ihn per Fallrückzieher im 96-Kasten. Ein Wirkungstreffer für die "Roten", die bis dahin das bessere Team waren und die Partie weitgehend im Griff hatten, nach dem Tor jedoch auf die Verliererstraße gerieten. Am Ende stand es 4:1 für die Fürther, Dursun erzielte dabei mit dem 3:0 sogar noch ein weiteres Tor.