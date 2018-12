Ex-Werder-Star Torsten Frings feiert Comeback als Spieler

Er war über Jahre einer der Leistungsträger in der deutschen Nationalmannschaft (78 Länderspiele), einer der Stars der Bundesliga (402 Ligaspiele, unter anderem für Werder Bremen und FC Bayern) und gewann drei Mal den DFB-Pokal und einmal die Deutsche Meisterschaft. Jetzt kickt Torsten Frings bald in der Altherren-Kreisliga beim niedersächsischen Klub Bremervörder SC. Einen Bericht der Bremervörder Zeitung bestätigte der 42-Jährige.

Frings hat schon Spielerpass für Amateurfußball

Demnach habe der langjährige Profi von Werder Bremen bereits einen Spielerpass vorliegen und könnte am 15. März 2019, knapp sechs Jahre nach seinem letzten Profi-Einsatz für den kanadischen Club FC Toronto, gegen die SG Ummel auf dem Rasen stehen. Frings ist mit Bremervördes Spieler Thomas Tiedemann, der bei einem Autohersteller viele aktuelle und ehemalige Werder-Spieler betreut, befreundet. „Ich habe Torsten irgendwann einfach mal angesprochen, ob er nicht Lust hätte, ein bisschen aus Spaß beim BSC zu kicken. Er hat spontan ja gesagt“, erklärte der Kapitän der Ü32-Mannschaft.

Nach seiner Zeit in der Bundesliga ließ Frings seine Karriere in Toronto in der Major League Soccer ausklingen. Danach war er als Trainer tätig: Erst bei Werder Bremen als Co-Trainer (2014 bis 2016) - und bis Dezember 2017 Cheftrainer beim Zweitligisten Darmstadt 98. Jetzt die Rückkehr auf den Platz.