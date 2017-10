Torwart aus Indonesien stirbt nach Zusammenprall

Trauer in Indonesien: Torwart Choirul Huda vom Erstligisten Hudas Persela ist nach einem heftigen Zusammenprall gestorben. Der 38-Jährige prallte im Spiel seines Klubs gegen Semen Padang mit seinem Abwehrspieler Ramon Rodriguez zusammen und verstarb kurze Zeit später im Krankenhaus.

LEGENDARY INDONESIAN GOALKEEPER HUDA PASSES AWAY FOLLOWING TRAGIC MID-GAME COLLISION pic.twitter.com/75n1U6vlsl

Spieler eilen ins Krankenhaus

Als Huda ins Krankenhaus eingeliefert wurde, war er noch am Leben, doch die Nacken- und Kopfverletzungen des Keepers waren so schwerwiegend, dass er nicht mehr gerettet werden konnte. Schon am dem Platz krümmte sich der Torwart vor Schmerzen und verlor das Bewusstsein.