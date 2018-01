HSV wechselt Torhüter: Julian Pollersbeck verdrängt Mathenia

Rhein-Derby; Köln gegen Borussia Mönchengladbach: Mit Stöger-Nachfolger Ruthenbeck muss der FC in der Rückrunde neun Zähler alleine auf den Relegationsplatz gutmachen. Eine Herkulesaufgabe für die Geißböcke, die in der Hinrunde gerade einmal einen Sieg einfahren konnten. Die Statistik spricht aber für Köln - am ersten Spieltag der Rückrunde sammelt Köln im Schnitt genauso viele Punkte wie der FC Bayern (1,7). Mönchengladbach liegt auf Platz sechs gerade einmal zwei Zähler hinter Bayern-Verfolger Schalke. Hier wird der Kampf um die Champions-League-Plätze in der Rückrunde besonders brisant. © imago/Team 2