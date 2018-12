Die Toten des Jahres: Diese Sport-Stars sind 2018 gestorben

Ein Auto überfährt Graciano Rocchigiani nachts auf einer Straße in Sizilien - der frühere Box-Champion "Rocky" stirbt im Land seines Vaters. Nach einem Herzstillstand in der "Hölle des Nordens" kommt Radprofi Michael Goolaerts ums Leben. Der Belgier wird nur 23. Im Alter von 80 Jahren stirbt Karl Mildenberger, der seinen berühmtesten Boxkampf um den WM-Titel 1966 gegen Muhammad Ali trotz grandioser Leistung verliert. Der Sport trauert in diesem Jahr um ganz große Protagonisten.