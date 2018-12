Totales Chaos in Tilburg: Indians verlieren deutlich

Wer muss noch auf der Bank sitzen, wer darf wieder mitmachen - es herrschte das totale Chaos. Die Tilburger bevölkerten teilweise mit vier Spielern die eigene Strafbank. Ein Übeltäter davon war Jonne de Bonth, der Stefan Goller aus dem Spiel nahm. Der Indianer erlitt eine Knieverletzung, die nach ersten Erkenntnissen jedoch keine langwierige Blessur darstellt.

Trappers kaum bezwingbar

Im Mittelabschnitt gelang den Indians, bei denen nach 20 Minuten Patrick Golombek für Kevin Beech ins Tor rückte, durch Thomas Ziolkowski (38.) der Ehrentreffer. Die weiteren Tore für die Gastgeber erzielten Reno de Hondt (30.), Giovanni Vogelaar (44.) und Mitch Bruijsten (50.) zum 7:1-Endstand. Mal wieder zeigte sich deutlich: Die Trappers können zwar hin und wieder mal in Gefahr kommen, in den vergangenen Wochen erschienen sie noch verwundbar. Wenn sie aber wollen, sind sie vor allem auf eigenem Eis nicht bezwingbar in dieser Spielklasse.